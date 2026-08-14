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Учені назвали найгірший рік в історії людства

14.08.2026 15:40
Микола Деркач

Коли йдеться про найтрагічніші періоди в історії людства, зазвичай згадують пандемію іспанського грипу, Чорну смерть або роки світових воєн. Проте дослідники вважають, що одним із найважчих періодів для життя був 536 рік, коли масштабна природна катастрофа різко змінила клімат у значній частині світу

Учені назвали найгірший рік в історії людства

Фото: magnific.com

Світ майже залишився без сонячного світла

Гарвардський археолог та історик Майкл Маккормік назвав 536 рік початком «одного з найгірших періодів для життя, якщо не найгіршим роком».

Причиною стала щільна пилова імла, яка приблизно на 18 місяців накрила Європу, Близький Схід та значну частину Азії. Сонячне світло різко ослабло, температура впала, а зими стали довшими.

Про незвичайне явище писав і візантійський історик Прокопій Кесарійський.

«Того року сталося надзвичайно тривожне знамення, — писав він. — Адже протягом усього року Сонце випромінювало світло без яскравості, подібно до Місяця, й надзвичайно нагадувало Сонце під час затемнення».

Зниження температур та нестача сонячного світла спричинили неврожаї й масштабний дефіцит продовольства.

Причиною могли стати потужні виверження вулканів

Дослідники пов’язують події 536 року з великим вулканічним виверженням. Під час таких катастроф у верхні шари атмосфери потрапляє велика кількість попелу й аерозолів, які блокують частину сонячного випромінювання та можуть спричинити так звану вулканічну зиму.

Також читайте: Чому людство досі не знайшло позаземне життя — відповідь вчених

Сліди вулканічного попелу виявили у льодових кернах із льодовика Колле-Ніфетті на кордоні Швейцарії та Італії. Ці дані підтверджують, що приблизно в 536 році в атмосферу потрапила значна кількість вулканічних частинок.

Криза на цьому не завершилася. Дані з льодових кернів та річних кілець дерев свідчать про нові великі виверження у 540 та 547 роках.

У результаті людство зіткнулося з тривалим періодом похолодання, слабкого сонячного світла, затяжних зим та неврожаїв. Дослідники вважають цей період одним із найхолодніших за попередні 2 300 років.

Через кілька років почалася Юстиніанова чума

У 541 році ситуацію додатково погіршила Юстиніанова чума, яка охопила Середземноморський регіон. Під час окремих спалахів хвороба забирала десятки тисяч життів щотижня.

Епідемія поверталася хвилями протягом наступних століть, поглиблюючи економічні та демографічні наслідки кліматичної кризи.

Ознаки поступового відновлення науковці помітили лише значно пізніше. Свинець у льодових кернах, датованих приблизно 640 роком, свідчить про відновлення видобутку та виплавки срібла — одну з непрямих ознак пожвавлення економічної активності після тривалого періоду потрясінь.

Редакція PSM звертає увагу, що історія 536 року показує, наскільки сильно природні катастрофи можуть впливати не лише на клімат, а й на продовольчу безпеку, економіку та розвиток цілих держав.

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Джерело: Futura.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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