Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

Екстремальні сонячні бурі можуть становити для Землі значно більшу загрозу, ніж припускали науковці. Нове дослідження команди під керівництвом NASA поставило під сумнів теорію про так звану «точку насичення» геомагнітної активності — умовну межу, після якої реакція магнітного поля Землі нібито перестає посилюватися

На думку дослідників, така межа могла з’явитися через неправильне трактування статистичних даних. Після врахування похибок вимірювань з’ясувалося, що вплив надпотужної сонячної бурі може бути приблизно вдвічі сильнішим, ніж передбачають нинішні моделі.

Сонячні бурі виникають, коли Сонце викидає у космос величезні хмари плазми — так звані корональні викиди маси. Вони складаються із заряджених частинок, які рухаються з високою швидкістю. Коли такий потік досягає Землі, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричинити геомагнітну бурю.

Магнітне поле захищає поверхню планети від прямого впливу сонячної плазми, однак повністю нейтралізувати її наслідки не здатне. Потужні бурі можуть створювати електричні струми у верхніх шарах атмосфери та на поверхні Землі, порушуючи роботу супутників, систем зв’язку, навігації та енергомереж.

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Найвідомішим прикладом залишається подія Керрінгтона 1859 року — найпотужніша геомагнітна буря за всю історію спостережень. Тоді вона спричинила збої в роботі телеграфних систем і навіть пожежі на окремих станціях. У сучасному світі, залежному від електроніки, супутників і цифрової інфраструктури, аналогічна подія могла б мати набагато масштабніші наслідки.

Раніше науковці припускали, що зі зростанням сили сонячного вітру реакція магнітного поля Землі поступово виходить на певне плато. На графіках це виглядало так, ніби геомагнітна активність має природну верхню межу.

Однак новий аналіз показав, що така форма графіка може бути наслідком статистичного ефекту, відомого як регресія до середнього. Особливо сильно він проявляється під час аналізу рідкісних і екстремальних подій, де похибка вимірювань є значною.

Після корекції даних дослідники дійшли висновку, що реакція Землі на сонячний вітер, ймовірно, залишається лінійною навіть за дуже високої інтенсивності. Це означає, що теоретичної «стелі» може не існувати, а найпотужніші сонячні бурі здатні завдати значно більшої шкоди, ніж прогнозувалося раніше.

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Джерела: Refractor, Space.