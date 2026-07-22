close-btn
PaySpaceMagazine

Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

22.07.2026 14:50
Ольга Деркач

Екстремальні сонячні бурі можуть становити для Землі значно більшу загрозу, ніж припускали науковці. Нове дослідження команди під керівництвом NASA поставило під сумнів теорію про так звану «точку насичення» геомагнітної активності — умовну межу, після якої реакція магнітного поля Землі нібито перестає посилюватися

Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

Фото: magnific.com

На думку дослідників, така межа могла з’явитися через неправильне трактування статистичних даних. Після врахування похибок вимірювань з’ясувалося, що вплив надпотужної сонячної бурі може бути приблизно вдвічі сильнішим, ніж передбачають нинішні моделі.

Сонячні бурі виникають, коли Сонце викидає у космос величезні хмари плазми — так звані корональні викиди маси. Вони складаються із заряджених частинок, які рухаються з високою швидкістю. Коли такий потік досягає Землі, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричинити геомагнітну бурю.

Магнітне поле захищає поверхню планети від прямого впливу сонячної плазми, однак повністю нейтралізувати її наслідки не здатне. Потужні бурі можуть створювати електричні струми у верхніх шарах атмосфери та на поверхні Землі, порушуючи роботу супутників, систем зв’язку, навігації та енергомереж.

Читайте також: У метеориті знайшли компоненти зародження життя

Найвідомішим прикладом залишається подія Керрінгтона 1859 року — найпотужніша геомагнітна буря за всю історію спостережень. Тоді вона спричинила збої в роботі телеграфних систем і навіть пожежі на окремих станціях. У сучасному світі, залежному від електроніки, супутників і цифрової інфраструктури, аналогічна подія могла б мати набагато масштабніші наслідки.

Раніше науковці припускали, що зі зростанням сили сонячного вітру реакція магнітного поля Землі поступово виходить на певне плато. На графіках це виглядало так, ніби геомагнітна активність має природну верхню межу.

Однак новий аналіз показав, що така форма графіка може бути наслідком статистичного ефекту, відомого як регресія до середнього. Особливо сильно він проявляється під час аналізу рідкісних і екстремальних подій, де похибка вимірювань є значною.

Після корекції даних дослідники дійшли висновку, що реакція Землі на сонячний вітер, ймовірно, залишається лінійною навіть за дуже високої інтенсивності. Це означає, що теоретичної «стелі» може не існувати, а найпотужніші сонячні бурі здатні завдати значно більшої шкоди, ніж прогнозувалося раніше.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені попередили про нову загрозу для Європи

Сонячні бурі можуть залишити землю без світла та зв’язку — вчені

Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин

Джерела: Refractor, Space.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска 21.07.2026

Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска
У метеориті знайшли компоненти зародження життя 20.07.2026

У метеориті знайшли компоненти зародження життя
Вчені попередили про нову загрозу для Європи 18.07.2026

Вчені попередили про нову загрозу для Європи
Сонячні бурі можуть залишити землю без світла та зв’язку — вчені 17.07.2026

Сонячні бурі можуть залишити землю без світла та зв’язку — вчені
Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин 16.07.2026

Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин
Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану 14.07.2026

Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній

 Сьогодні  18:20

Які регіони сплатили найбільше податку на нерухомість

 Сьогодні  17:10

МВФ рекомендує Україні відмовитися від 50% податку для банків

 Сьогодні  16:00

Кійосакі заявив про крах світової економіки

 Сьогодні  14:50

Наслідки сонячних бур можуть бути серйознішими, ніж вважалося

 Сьогодні  13:40

Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex

 Сьогодні  11:20

Скільки готівки перебуває в обігу — НБУ

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.