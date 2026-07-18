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Вчені попередили про нову загрозу для Європи

18.07.2026 10:00
Микола Деркач

Концентрація мінерального пилу в атмосфері над Європою стрімко зростає, що призводить до частіших випадків так званих «кривавих дощів», погіршення якості повітря та потенційних ризиків для здоров’я населення. Такого висновку дійшла міжнародна група науковців, результати дослідження якої опубліковані в журналі Nature

Вчені попередили про нову загрозу для Європи

Фото: chatgpt.com

Дослідники проаналізували понад 18,5 тисячі щоденних вимірювань із 103 міських і сільських станцій по всій Європі. За допомогою моделей машинного навчання вони відтворили динаміку концентрації мінерального пилу в атмосфері у 2012–2021 роках.

Результати показали, що рівень пилового забруднення за цей період зріс приблизно на 25% на більшій частині континенту. Найпомітніше зростання зафіксували в Південній Європі та Середземноморському регіоні, тоді як у Великій Британії концентрація пилу до кінця періоду спостережень була щонайменше удвічі вищою, ніж на початку дослідження.

Науковці наголошують, що причина полягає не в тому, що пилові бурі в Сахарі стали виникати частіше. Основним фактором вони називають зростання інтенсивності викидів пилу з Північної Африки, яке пов’язують із тривалими посухами, опустелюванням та змінами атмосферної циркуляції. Саме ці процеси дозволяють більшій кількості мінеральних частинок долати тисячі кілометрів і досягати європейських країн.

Сахарський пил добре знайомий жителям Європи. Він надає небу характерного помаранчевого відтінку під час заходу сонця, а після опадів залишає на автомобілях, вікнах і будівлях рудуватий наліт. Саме через цей ефект явище часто називають «кривавим дощем».

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Втім, дослідники застерігають, що проблема не обмежується лише забрудненими автомобілями. Дрібнодисперсні мінеральні частинки можуть проникати глибоко в легені, збільшуючи ризик розвитку респіраторних захворювань, загострення астми та інших проблем зі здоров’ям, особливо серед дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами.

Редакція PSM звертає увагу, що Україна також регулярно опиняється на шляху сахарських пилових мас. За останні роки такі явища неодноразово спостерігалися в Києві та інших регіонах, коли небо набувало жовтуватого відтінку, а після дощу на поверхнях залишався шар пилу. Нове дослідження свідчить, що через зміну клімату та посилення опустелювання в Північній Африці подібні епізоди можуть ставати дедалі частішими, а їхній вплив на якість повітря — відчутнішим і для України.

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Джерела: natureasia.com; phys.org.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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