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PaySpaceMagazine

Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану

14.07.2026 20:20
Микола Деркач

Японські вчені виявили біля південно-східного узбережжя країни унікальне родовище так званого «невидимого» золота, концентрація якого стала найвищою серед усіх відомих у світі. Дорогоцінний метал прихований у мінералах на дні океану, тому його неможливо побачити неозброєним оком або навіть за допомогою звичайного мікроскопа

Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться в дослідженні японських учених, які дослідили гідротермальні поля в районі підводної кальдери Хігасі-Аогасіма, розташованої приблизно за 350 км на південь від Токіо.

Дослідники виявили так звані «чорні курці» — гідротермальні джерела, що викидають гарячі мінералізовані рідини. Саме в цих умовах формуються поклади золота. Окрім видимих мікрочастинок дорогоцінного металу, вчені зафіксували великі концентрації «невидимого» золота, захованого всередині кристалів піриту.

Для аналізу зразків фахівці застосували високоточний метод вторинної іонної мас-спектрометрії (SIMS), який дозволяє виявляти навіть мінімальні концентрації дорогоцінних металів. З’ясувалося, що золото міститься у піриті у двох формах: у вигляді надзвичайно дрібних наночастинок та окремих атомів, вбудованих у кристалічну структуру мінералу.

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За словами авторів дослідження, саме в районі Хігасі-Аогасіма зафіксовано найвищу концентрацію золота в піриті серед усіх відомих гідротермальних родовищ світу. Крім того, ця ділянка розташована на відносно невеликій глибині порівняно з іншими аналогічними об’єктами Японії, що потенційно робить її перспективною для майбутнього видобутку.

Водночас промислового видобутку золота з морського дна поки що не ведеться. Науковці наголошують, що нині не існує економічно ефективної технології вилучення такого «невидимого» золота з мінералів. Крім того, міжнародна група дослідників закликає захистити активні гідротермальні поля від передчасного промислового освоєння, адже вони можуть бути унікальними екосистемами з ще не дослідженим морським життям.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що відкриття може вплинути не лише на розвиток технологій видобутку корисних копалин, а й на глобальний ринок дорогоцінних металів у майбутньому. Для України, яка також володіє значними запасами критично важливих мінералів і прагне залучити інвестиції у видобувну галузь, такі дослідження є ще одним підтвердженням того, що боротьба за доступ до природних ресурсів дедалі більше виходить за межі суші й охоплює Світовий океан.

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За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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