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ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це значить

03.08.2026 20:20
Ольга Деркач

Державна податкова служба України отримала автоматизований доступ до інформації Держприкордонслужби про перетин державного кордону. Це дозволить податківцям оперативніше встановлювати, де фактично перебував конкретний платник податків у певний період, зокрема для визначення податкового резидентства та перевірки господарських операцій

ДПС і прикордонники автоматизували обмін даними: що це значить

Фото: magnific.com/pvproductions

Відповідний договір і протокол підписали очільниця ДПС Леся Карнаух та виконувач обов’язків голови Державної прикордонної служби Валерій Вавринюк.

Раніше для отримання інформації про перетин кордону податкова мала надсилати письмові запити. Працівники Держприкордонслужби вручну опрацьовували кожен лист і готували відповідь. Тепер співробітник ДПС формуватиме електронний запит, а система надаватиме необхідні дані протягом кількох секунд.

Таким чином, податкова зможе значно швидше перевіряти дати в’їзду та виїзду конкретної особи й визначати, скільки часу вона фактично перебувала в Україні або за кордоном.

Ці відомості, зокрема, використовуватимуть для встановлення податкового резидентства фізичних осіб. Одним із критеріїв є перебування в Україні понад 183 дні протягом року. Інформація про перетин кордону аналізуватиметься разом з іншими даними, щоб точніше визначати податкові зобов’язання та уникати випадків подвійного оподаткування.

Також ДПС зможе перевіряти можливі фіктивні операції. Наприклад, система допоможе виявляти випадки, коли фінансові документи або звітність компанії були підписані керівником, який на зазначену дату перебував за межами України.

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За словами Лесі Карнаух, автоматизація сприятиме виявленню схем «сірого» імпорту та експорту, ухилення від оподаткування і фіктивних господарських операцій. Водночас вона наголосила, що податкова не отримує нових повноважень, а запроваджений механізм не означає початку додаткових перевірок.

Доступ до інформації не буде безконтрольним. Кожен запит стосуватиметься лише однієї людини або одного транспортного засобу і має бути сформований за наявності законної підстави. Запити підписуватимуться кваліфікованим електронним підписом конкретного посадовця ДПС, а всі дії фіксуватимуться в електронних журналах аудиту.

Обмін даними відбуватиметься на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку.

У ДПС також підкреслили, що нововведення не змінює правил і тривалості проходження прикордонного контролю. Податкова заборгованість або наявність питань з боку ДПС самі по собі не є підставою для заборони виїзду. Таке обмеження, як і раніше, може застосовуватися лише за рішенням суду.

Отже, автоматизований обмін даними фактично дає податковій можливість швидко перевіряти перетини кордону конкретними платниками податків і точніше встановлювати їхнє фактичне місцеперебування. Це може мати особливе значення для визначення податкового резидентства, перевірки сумнівних операцій та виявлення схем ухилення від сплати податків. Водночас ідеться не про суцільне стеження, а про точковий доступ до інформації за наявності законних підстав.

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Джерело: ДПС.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїПодаткова
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