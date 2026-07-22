Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2026

За перші шість місяців 2026 року компанії-резиденти Дія.City перерахували до державного бюджету 27,9 млрд грн податків. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли сума податкових надходжень становила 15,9 млрд грн

Таким чином, лише за пів року резиденти спеціального правового та податкового режиму сплатили понад 80% від загальної суми податків за весь 2025 рік. Тоді компанії Дія.City забезпечили бюджетні надходження на рівні 34,6 млрд грн.

У Міністерстві цифрової трансформації пов’язують зростання показників із подальшим масштабуванням українського технологічного бізнесу. Попри війну, компанії продовжують розвивати продукти, розширювати команди, виходити на міжнародні ринки та інвестувати у власні дослідження і розробки.

Одним із доступних резидентам інструментів є податок на виведений капітал. Цю модель уже обрали 1 559 компаній. Вона передбачає, що податок сплачується переважно під час виведення коштів із бізнесу, тоді як прибуток, який залишається в компанії та спрямовується на розвиток, не оподатковується.

Завдяки цьому підприємства можуть вкладати більше ресурсів у масштабування виробництва, створення нових продуктів, відкриття R&D-центрів, наймання спеціалістів і модернізацію технологій. Особливо затребуваною така модель стала серед defense tech-компаній, яким необхідно швидко збільшувати виробничі потужності та фінансувати розроблення нових оборонних рішень.

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Наразі до Дія.City приєдналися вже понад 4,5 тис. компаній — від українських продуктових і сервісних бізнесів до міжнародних технологічних корпорацій. Резиденти отримують доступ до прогнозованих податкових умов, гнучких форматів співпраці з фахівцями, механізмів залучення венчурного капіталу та інструментів захисту інтелектуальної власності.

Як це впливає на економіку України

Зростання податкових надходжень від технологічного сектору посилює фінансову стійкість держави та збільшує ресурси для фінансування оборони, освіти, медицини, соціальних програм і цифрових сервісів. Водночас можливість реінвестувати прибуток стимулює компанії залишати капітал в Україні, створювати робочі місця та розвивати виробництво.

Розширення Дія.City також сприяє детінізації технологічного ринку й формуванню більш прогнозованого бізнес-середовища. У довгостроковій перспективі розвиток ІТ, defense tech, штучного інтелекту та інших інноваційних напрямів може збільшити експорт технологічних продуктів, забезпечити приплив іноземних інвестицій і зменшити залежність української економіки від сировинних галузей.

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Джерело: Дія.City.