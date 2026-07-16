Скільки податків сплатили підприємства держсектору за перше півріччя 2026

148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів сплатили підприємства державного сектору економіки до Зведеного бюджету України за підсумками першого півріччя 2026 року. Це на 5,2 млрд грн, або на 3,6 % більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Основними джерелами зростання стали:

рентна плата за користування надрами – надходження збільшилися на 5,1 млрд грн (+41,9 %);

податок та збір на доходи фізичних осіб – на 2,6 млрд грн (+10,2 %);

(+10,2 %); частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств, їх об’єднань та дивідендів (доходу), нарахованого на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність – на 1,8 млрд грн (+10,2 %).

Найбільший приріст надходжень забезпечили підприємства, що належать до сфери управління Кабінету Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України та Фонду державного майна України.

Найкращу динаміку продемонстрували державні підприємства у трьох галузях економіки.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – сплата зросла на 13,9 млрд грн (+ 41,0 %), у тому числі:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку – + 7,2 млрд грн (або + 320,2%);

податок на прибуток – + 3,5 млрд грн (+52,4%);

ПДВ – + 1,2 млрд грн (+ 9,8%).

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Сільське, лісове та рибне господарство збільшило надходження на 3,9 млрд грн (+ 69,0 %), у тому числі:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку – на 2,2 млрд грн (+153,9 %);

ПДВ – на 0,7 млрд грн (+ 34,8 %);

податок на прибуток – на 0,5 млрд грн (+ 88,0 %).

Інформація та телекомунікації забезпечили додатково 0,8 млрд грн (+67,8 %), зокрема:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку – 0,4 млрд грн (+180,7%);

податок та збір на доходи фізичних осіб – 0,2 млрд грн (+27,3%);

ПДВ – 0,1 млрд грн (+44,2%).

Показники першого півріччя підтверджують, що підприємства державного сектору економіки залишаються важливою опорою економіки країни. Вони забезпечують роботу стратегічних галузей, підтримують економічну стійкість та формують вагому частину доходів державного бюджету.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що динаміка податкових надходжень від державних підприємств є одним із ключових індикаторів економічної активності та фінансової стійкості країни. Такі показники демонструють, наскільки ефективно держсектор виконує не лише виробничі, а й фіскальні функції в умовах воєнного часу.

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