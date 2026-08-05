Ракета SpaceX Falcon 9 протаранила Місяць, створивши новий кратер

Відпрацьований верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX, за розрахунками астрономів, 5 серпня зіткнувся з Місяцем поблизу кратерів Ейнштейна та Белла. Апарат масою близько 4 тонн рухався зі швидкістю приблизно 2,4 км/с, або 8 700 км/год

Об’єкт із каталоговим номером 2025-010D залишився у космосі після запуску 15 січня 2025 року. Тоді Falcon 9 вивела на траєкторію до Місяця американський посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace та японський RESILIENCE від ispace.

Після відокремлення апаратів ступінь опинився на нестабільній витягнутій орбіті. Під впливом гравітації Землі, Місяця й Сонця, а також сонячної активності його траєкторія поступово змінилася. У вересні 2025 року незалежний астроном Білл Грей розрахував, що уламок має зіткнутися з місячною поверхнею вранці 5 серпня 2026 року.

Наукові моделі оцінюють енергію удару приблизно у 3 тонни тротилового еквівалента. Залежно від характеристик ґрунту та кута падіння на поверхні міг утворитися кратер діаметром від 20 до 40 м. Симуляції також передбачали, що центральний викид пилу й уламків міг піднятися на висоту до 75-100 км.

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Безпосередньо побачити спалах було складно: місце удару розташоване біля освітленого краю Місяця. NASA планує використати наземні телескопи та орбітальні апарати, зокрема Lunar Reconnaissance Orbiter, щоб знайти свіжий кратер і порівняти знімки поверхні до та після події.

Для науковців це рідкісний ненавмисний експеримент із заздалегідь розрахованими часом і районом падіння. Дані допоможуть уточнити моделі високошвидкісних ударів, руху місячного пилу та методи відстеження об’єктів у просторі між Землею та Місяцем. Інцидент показує, що зі збільшенням кількості місячних місій проблема некерованого космічного сміття виходить далеко за межі навколоземної орбіти.

Редакція PSM звертає увагу, що ця подія важлива й для України, яка у 2020 році підписала Домовленості в межах програми «Артеміда». Документ передбачає прозорість космічної діяльності, координацію місій та безпечне захоронення космічного сміття. Участь у міжнародних системах моніторингу та розробленні правил для навколомісячного простору може стати практичним напрямом інтеграції української космічної галузі у глобальні місячні програми.

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Джерела: nasa.gov; projectpluto.com; arxiv.org; ispace-inc.com.