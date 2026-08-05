Названо найпопулярніші застосунки в Україні

Застосунок Нової пошти став лідером за кількістю завантажень у першому півріччі 2026 року. ШІ-сервіси сформували найпомітнішу категорію, а українські маркетплейси зміцнили позиції на тлі падіння міжнародних конкурентів

Які застосунки українці завантажували найчастіше

До п’ятірки найпопулярніших безкоштовних застосунків увійшли Нова пошта, ChatGPT, АТБ-Маркет, Google Gemini і TikTok, свідчить дослідження Webpromo, пише Forbes. Лідерство Нової пошти автори пов’язують із розвитком e-commerce та переходом користувачів на оновлений застосунок перед закриттям старої версії у 2026 році.

АТБ-Маркет посів третю сходинку та став найпопулярнішим мобільним сервісом продуктового ритейлу. Друге й четверте місця отримали ChatGPT і Google Gemini відповідно. За кількістю представлених продуктів категорія ШІ випередила e-commerce та розважальні платформи.

ШІ-сервіси також стали однією з провідних категорій за доходом від платних завантажень, підписок і покупок усередині застосунків. До списку потрапили ChatGPT, Claude, Grok AI і Kling AI, а також Canva, Lightroom, Remini та інші редактори з функціями штучного інтелекту.

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Українські маркетплейси посилюють позиції

Temu залишився найпопулярнішим e-commerce-застосунком і посів сьоме місце, хоча за рік опустився на п’ять сходинок. Prom посів 13-ту позицію, Rozetka розташувалася на 15-й. Натомість OLX втратив 15 місць і став 36-м, а AliExpress після падіння на 25 позицій опинився на 62-й сходинці.

Серед банківських сервісів лідирують Privat24, monobank та Ощад, у фармритейлі — Tabletki, Liki24 й Аптека АНЦ. До рейтингу також увійшли Фокстрот та EVA. Sinsay, попри погіршення результату, зберіг першість серед мобільних fashion-сервісів.

Міжнародні продукти займають близько 60% списку, українські — приблизно 37%. Посилення локальних маркетплейсів у Webpromo пояснюють нестабільністю міжнародної доставки, валютними коливаннями та потребою у зрозумілих умовах гарантії, обміну й повернення. Користувачі також частіше порівнюють ціни, асортимент, акції та доставку на кількох платформах.

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