У monobank з’явилася нова функція

У застосунку monobank з’явилася нова можливість, яка допоможе користувачам краще контролювати витрати та не втрачати важливі чеки. Тепер до окремої транзакції можна прикріпити фотографію чека, придбаного товару або іншого підтвердження покупки

Про запуск функції повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, нововведення стане корисним у ситуаціях, коли потрібно зберегти чек або швидко згадати, на що саме були витрачені кошти.

Фото буде прив’язане безпосередньо до конкретної операції в історії платежів. Завдяки цьому користувачеві не доведеться шукати потрібний знімок у галереї смартфона, серед листування чи паперових документів. Достатньо відкрити відповідну транзакцію, щоб побачити пов’язану з нею покупку або чек.

Нова функція може бути особливо зручною для зберігання документів на техніку та інші товари, які мають гарантійний термін. Паперові чеки часто губляться або з часом стають нечитабельними, тоді як фотографія, прикріплена до банківської операції, дозволяє тримати платіж і його підтвердження в одному місці.

Ще один сценарій використання — контроль витрат за картками, доступ до яких мають близькі, члени родини або асистенти. Фото покупки допоможе власнику рахунку швидко зрозуміти призначення платежу без додаткових запитань. Такий інструмент також може стати у пригоді підприємцям, фрилансерам і працівникам, які здійснюють робочі покупки та мають звітувати про витрачені кошти.

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На перший погляд, оновлення може здаватися невеликим, однак воно розв’язує одразу кілька повсякденних проблем: спрощує облік витрат, допомагає зберігати підтвердження покупок і додає більше контексту до банківських операцій.

Запуск нової функції демонструє, як мобільні банки поступово виходять за межі стандартного набору фінансових послуг. Банківський застосунок дедалі більше перетворюється на персональний інструмент для організації фінансів, де користувач може не лише здійснювати платежі, а й зберігати пов’язану з ними інформацію.

Для monobank це ще один крок у розвитку сервісів, побудованих навколо щоденних потреб клієнтів. А для користувачів — простий спосіб зробити історію витрат зрозумілішою та більше не згадувати через кілька тижнів, що саме приховується за черговою транзакцією.

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