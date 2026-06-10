monobank скасував комісію на всі SWIFT-перекази

Популярний український банк monobank зробив безкоштовними всі міжнародні SWIFT-перекази для фізичних осіб та бізнесу

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

За його словами, відтепер без комісії здійснюватимуться як вхідні, так і вихідні SWIFT-платежі. Рішення поширюється на всіх клієнтів банку — як приватних користувачів, так і компанії.

Раніше комісія за один SWIFT-переказ у середньому становила близько 1000 грн. Як зазначив Гороховський, банк вирішив відмовитися від цього збору через актуальність міжнародних переказів для бізнесу та населення.

За його словами, для підприємців такі операції важливі насамперед під час розрахунків із закордонними постачальниками, а для громадян — для оплати навчання, лікування або придбання військової амуніції за кордоном.

«Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі. Бізнесам — для дешевших закупівель у складний час, людям — для оплати навчання, лікування та військової амуніції. Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно», — написав Гороховський.

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Водночас він зазначив, що скасування комісії означатиме втрату для банку частини доходів. За словами співзасновника monobank, раніше банк отримував від таких комісій понад 11 млн грн на рік.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — міжнародна система міжбанківських платежів, яку використовують для переказу коштів між фінансовими установами в різних країнах. Через SWIFT українці та компанії можуть здійснювати платежі за кордон у різних валютах, зокрема в доларах та євро.

Останніми роками попит на міжнародні перекази серед українців зростав через необхідність оплачувати освітні послуги, медичне лікування, імпорт товарів та інші витрати за межами країни. Для бізнесу SWIFT-платежі залишаються одним із ключових інструментів розрахунків із закордонними партнерами та постачальниками.

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