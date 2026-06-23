monobank запустив нову послугу «Покупка частинами» для оплати відпочинку в українських готелях. Послуга вже доступна на окремій сторінці monobank.ua/tourism. Клієнти можуть обрати готель зі списку партнерів і оплатити проживання частинами через застосунок

«Це окрема сторінка для покупки частинами в готелях», — повідомив dev.ua співзасновник monobank Олег Гороховський.

Готельний ринок України виявився доволі сприйнятливим до такого формату оплати: за даними РБК-Україна, лише за зимовий сезон понад триста клієнтів скористалися сервісом «Покупка частинами» для оплати готелів, а найбільший чек у 230 тис. грн розбили на три платежі. Середній чек при оплаті частинами зростає на 37% порівняно з повною оплатою при заїзді — тобто клієнти дозволяють собі кращу категорію номера або довший відпочинок.

На сторінці розміщено понад 80 готелів і глемпінгів по всій Україні — від Буковеля та Карпат до Одеси, Львова та Києва. Серед партнерів є як бюджетні варіанти, так і преміум-сегмент (Ribas Hotels, Wol Lifestyle, Bankhotel, Londonska та інші). У картках готелів одразу вказано корисні деталі: наявність укриття, резервного живлення, генератора, SPA, Starlink — тобто все те, що важливо для клієнтів під час війни.

Механіка оплати стандартна для monobank: обираєш готель, підтверджуєш у застосунку, сума ділиться на частини.

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Паралельно компанія 15 червня 2026 року подала до Укрпатенту заявку на торговельну марку №m202612376 — вона зараз на розгляді. У переліку заявлених класів є фінансові послуги, туристичні сервіси, бронювання подорожей, резервування місць у готелях, оренда житла на час відпустки та послуги із забезпечення тимчасовим житлом. Судячи з охоплення класів, це не вузька реєстрація під конкретний продукт, а широкий захист бренду в туристичному та суміжних напрямках.

Зокрема, у заявці прямо вказані: влаштування подорожей, попереднє замовлення подорожей, замовлення квитків для подорожей, резервування місць у готелях, послуги агентств із забезпечення житлом, оренда житла на час відпустки, послуги щодо купівлі товарів і послуг із розстроченням платежу.

Фактично йдеться про розширення екосистеми monobank за межі класичних банківських продуктів. Новий напрямок поєднує фінансовий інструмент розстрочки з туристичним маркетплейсом для бронювання житла.

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