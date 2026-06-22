Чому акції SpaceX обвалюються

Акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) опинилися під тиском: у понеділок вони впали більш ніж на 4%, продовжуючи різкий відкат від нещодавніх історичних максимумів. У п’ятницю папір закрився на рівні $185, втративши 3,56% за сесію, а в передторговій сесії опустився ще нижче — до приблизно $177,50, що означає додаткове падіння на 4,05%

Ключова причина обвалу — поступове згортання надзвичайного ралі, яке слідувало за історичним публічним дебютом компанії. SpaceX вийшла на біржу 12 червня через рекордне IPO на $75 млрд за ціною $135 за акцію. Після листингу папір злетів вище $225, а ринкова капіталізація компанії на якийсь момент перевищила $2 трлн, зробивши SpaceX однією з найдорожчих компаній світу.

Подальша динаміка акцій SpaceX залишається предметом активної уваги аналітиків: компанія готує продаж облігацій щонайменше на $20 млрд для рефінансування тимчасового бридж-кредиту, що свідчить про активне використання боргових інструментів уже на старті публічного існування компанії.

Втім, цей імпульс уже згас — акції відступили в діапазон $178–185, оскільки ранні інвестори фіксують прибуток після стрімкого зростання, яке слідувало за IPO. Обмежений публічний фрі-флоут, який спочатку підживлював ралі, також посилив волатильність на тлі зміни настроїв інвесторів.

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Водночас аналітики виокремлюють і питання оцінки компанії як ще один важливий чинник нинішнього розпродажу. Навіть після відкату SpaceX продовжує торгуватися з мультиплікатором понад 90 до прогнозованого виторгу за прогнозами окремих аналітиків. Такі оцінки передбачають винятково сильне майбутнє зростання як бізнесу супутникового інтернету Starlink, так і пускових операцій компанії. Без негайного каталізатора — наприклад, важливих віх у розробці Starship чи кращих за очікування операційних показників — інвестори стають дедалі обережнішими щодо готовності платити преміальні мультиплікатори за майбутнє зростання.

Додатковий тиск на настрої інвесторів чинить повна оплата акціями придбання стартапу зі сфери штучного інтелекту для написання коду Cursor — угода оцінюється приблизно в $60 млрд. Хоча транзакція покликана посилити можливості компанії у сфері ШІ, частина інвесторів стурбована потенційним розмиванням пакетів акцій та складністю інтеграції великого придбання вже в перші тижні після виходу на біржу.

Інвестори також уважно стежать за майбутнім розблокуванням акцій, яке очікується після публікації звітності за другий квартал — це може збільшити публічний фрі-флоут паперу. Перспектива появи додаткових акцій на ринку посилила тиск на продаж після стрімкого посткризового ралі SpaceX. Попри нещодавній відкат, довгострокові інвестори залишаються зосередженими на лідерських позиціях компанії у сфері повторно використовуваних ракет, комерційних запусків і Starlink.

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Джерело: Finbold.