SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд

Банкіри SpaceX Ілона Маска готуються вже наступного тижня провести перші переговори з інвесторами щодо потенційного випуску облігацій — це станеться невдовзі після рекордного IPO компанії. Очікується, що обсяг розміщення складе щонайменше $20 млрд, а перші дзвінки з інвесторами можуть розпочатися вже в понеділок. Плани та терміни все ще можуть змінитися

Космічний, супутниковий та ШІ-конгломерат Маска вперше планує випустити високорейтингові доларові облігації. Компанія отримала рейтинги інвестиційного рівня BBB від усіх трьох провідних рейтингових агентств, що відкриває шлях до дешевшого залучення капіталу після виходу на біржу.

SpaceX справді стала однією з головних подій 2026 року на фондовому ринку: компанія провела рекордне IPO, залучивши близько $75 млрд за оцінки бізнесу приблизно в $1,75 трлн — це стало найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії фондових ринків.

Кошти від розміщення облігацій підуть на рефінансування тимчасового бридж-кредиту на $20 млрд, термін погашення якого настає у вересні 2027 року. Саме цей кредит становить основну частку довгострокового боргу SpaceX, який станом на 31 березня сягав $29,1 млрд, згідно з документами компанії, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

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Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs та Morgan Stanley надали бридж-фінансування і, за очікуваннями, керуватимуть угодою з облігаціями.

Історичне IPO перетворило стартап на одну з найдорожчих публічних компаній світу, а його засновника — на першого у світі трильйонера. Поглинання компанією xAI Маска у лютому фактично зробило лістинг своєрідним референдумом щодо перспектив виходу на біржу конкурентів — Anthropic PBC та OpenAI, які також планують публічне розміщення вже цього року.

Moody’s та Fitch оцінили борг SpaceX на рівні Baa1 і BBB+ відповідно — це три ступені вище «мусмітного» рівня. S&P Global Ratings присвоїло рейтинг BBB, на одну позицію нижче. За словами аналітика CreditSight Метта Вудраффа, компанії варто якнайшвидше створити репутацію надійного позичальника на борговому ринку, оскільки в майбутньому їй знадобиться фінансування для капітальних видатків.

У документах до SEC SpaceX зазначила, що капітальні витрати компанії «суттєво» зростатимуть, і вона планує використовувати «комбінацію боргового та акціонерного фінансування» для майбутніх інвестицій. За перший квартал компанія зафіксувала чистий збиток у $4,28 млрд при доході $4,69 млрд — для порівняння, рік тому збиток становив $528 млн при доході близько $4 млрд.

Водночас у компанії є ключові контракти, які генеруватимуть майбутній дохід: угода з Google на $30 млрд за обчислювальні потужності в рамках хмарного сервісу до середини 2029 року, а також контракт із Anthropic PBC на приблизно $45 млрд протягом наступних трьох років.

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Джерело: Bloomberg.