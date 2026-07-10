Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції SpaceX до виходу на біржу

Інвестори, які придбали акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) у перший день після виходу компанії на біржу, наразі майже не заробили. Папери, які стартували 12 червня за ціною $150, станом на 10 липня торгуються близько $150,08, тож інвестиція в $1 000 принесла б лише 53 центи прибутку

Якщо ж купувати акції наприкінці першого торгового дня за ціною $160,95, то вкладення сьогодні коштувало б $932,46, що означає збиток у 6,75%.

Водночас інвестори, які отримали акції ще під час IPO за ціною $135, залишаються в плюсі: їхні $1 000 перетворилися б приблизно на $1 112. Щоправда, вже через тиждень після дебюту на біржі ця інвестиція оцінювалася майже у $1 370, однак згодом котирування суттєво скоригувалися.

Попри слабку динаміку акцій, аналітики Волл-стріт загалом залишаються оптимістичними. Компанія отримала консенсус-рейтинг Strong Buy, а окремі експерти прогнозують зростання вартості акцій у кілька разів протягом наступних років. Інвестори покладають великі надії на розвиток супутникового інтернету Starlink, штучного інтелекту після придбання xAI, а також на масштабні державні контракти SpaceX.

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Водночас ринок зберігає обережність. Серед головних ризиків називають дуже високу оцінку компанії — її капіталізація вже перевищує $2 трлн, хоча квартальна виручка залишається відносно невеликою, а бізнес поки що працює зі збитками. Додатковий тиск на акції може виникнути після завершення обмежень на продаж паперів для ранніх інвесторів та співробітників.

Редакція PSM звертає увагу, що для України історія SpaceX має особливе значення, адже мережа Starlink стала критично важливою для зв’язку під час повномасштабної війни. Водночас подальший розвиток компанії та її фінансова стійкість залишаються важливими не лише для світового фондового ринку, а й для країн, які вже сьогодні покладаються на її технології.

Раніше ми писали, що акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) за лише сім днів стерли практично весь приріст, отриманий після IPO. Капіталізація компанії впала приблизно з $3 трлн 16 червня до $2,04 трлн станом на 23 червня 2026 року — це майже $1 трлн втрат за тиждень. За останні чотири торгові дні ціна акції впала з піку близько $225,8 до приблизно $150,95

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За матеріалами finbold.com; wsj.com.