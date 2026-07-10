close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції SpaceX до виходу на біржу

10.07.2026 19:40
Микола Деркач

Інвестори, які придбали акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) у перший день після виходу компанії на біржу, наразі майже не заробили. Папери, які стартували 12 червня за ціною $150, станом на 10 липня торгуються близько $150,08, тож інвестиція в $1 000 принесла б лише 53 центи прибутку

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції SpaceX до виходу на біржу

Фото: chatgpt.com

Якщо ж купувати акції наприкінці першого торгового дня за ціною $160,95, то вкладення сьогодні коштувало б $932,46, що означає збиток у 6,75%.

Водночас інвестори, які отримали акції ще під час IPO за ціною $135, залишаються в плюсі: їхні $1 000 перетворилися б приблизно на $1 112. Щоправда, вже через тиждень після дебюту на біржі ця інвестиція оцінювалася майже у $1 370, однак згодом котирування суттєво скоригувалися.

Попри слабку динаміку акцій, аналітики Волл-стріт загалом залишаються оптимістичними. Компанія отримала консенсус-рейтинг Strong Buy, а окремі експерти прогнозують зростання вартості акцій у кілька разів протягом наступних років. Інвестори покладають великі надії на розвиток супутникового інтернету Starlink, штучного інтелекту після придбання xAI, а також на масштабні державні контракти SpaceX.

Читайте також: Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

Водночас ринок зберігає обережність. Серед головних ризиків називають дуже високу оцінку компанії — її капіталізація вже перевищує $2 трлн, хоча квартальна виручка залишається відносно невеликою, а бізнес поки що працює зі збитками. Додатковий тиск на акції може виникнути після завершення обмежень на продаж паперів для ранніх інвесторів та співробітників.

Редакція PSM звертає увагу, що для України історія SpaceX має особливе значення, адже мережа Starlink стала критично важливою для зв’язку під час повномасштабної війни. Водночас подальший розвиток компанії та її фінансова стійкість залишаються важливими не лише для світового фондового ринку, а й для країн, які вже сьогодні покладаються на її технології.

Раніше ми писали, що акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) за лише сім днів стерли практично весь приріст, отриманий після IPO. Капіталізація компанії впала приблизно з $3 трлн 16 червня до $2,04 трлн станом на 23 червня 2026 року — це майже $1 трлн втрат за тиждень. За останні чотири торгові дні ціна акції впала з піку близько $225,8 до приблизно $150,95

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Статки Ілона Маска перевищили капіталізацію Біткоїна

BlackRock заявив, що ШІ «забирає кисень» у Біткоїна

SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд

За матеріалами finbold.com; wsj.com.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниSpaceX
google news
Новини по темі
Акції SpaceX втратили $1 трлн капіталізації 24.06.2026

Акції SpaceX втратили $1 трлн капіталізації
Чому акції SpaceX обвалюються 22.06.2026

Чому акції SpaceX обвалюються
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO 19.06.2026

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO
SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд 19.06.2026

SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд
Інвестувати в SpaceX можна буде через Bybit 08.06.2026

Інвестувати в SpaceX можна буде через Bybit
SpaceX готується до найбільшого IPO в історії 03.06.2026

SpaceX готується до найбільшого IPO в історії

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  19:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у акції SpaceX до виходу на біржу

 Сьогодні  18:20

Swift запускає нову блокчейн-інфраструктуру для міжнародних переказів

 Сьогодні  17:00

Вчені вперше створили синтетичну клітину, здатну рости та розмножуватися

 Сьогодні  14:20

НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень

 Сьогодні  13:00

Україна потрапила до десятки лідерів рейтингу IIF

 Сьогодні  11:40

Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу

 Сьогодні  10:20

Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.