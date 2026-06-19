Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO

Хоча темпи зростання дещо сповільнилися під час останньої сесії 18 червня, придбання акцій SpaceX (NASDAQ: SPCX) під час первинного публічного розміщення вже за перший тиждень торгів виявилося надзвичайно вигідним кроком

Спочатку SPCX продавалися за $135, а до останнього закриття торгів злетіли на 37% — до $185. Це означає, що ордер на $1000 за лише п’ять торговельних днів перетворився на пакет вартістю $1370.

Цей результат — лише продовження вже знайомої історії: у день IPO SpaceX залучила $75 млрд за оцінки бізнесу близько $1,75 трлн, а статки засновника компанії Ілона Маска вперше в історії перевищили позначку $1 трлн.

Попри стартову оцінку у вражаючі $1,77 трлн, компанія в якийсь момент злетіла до $2,96 трлн — коли акції SpaceX досягли історичного максимуму $225,64 за штуку 16 червня. Навіть після падіння на 3,56% до $185, ринкова капіталізація компанії становить $2,44 трлн — приблизно на $670 млрд вище за первісну оцінку.

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Дивлячись у перспективу, подальше стрімке зростання акцій SPCX виглядає ймовірним, але далеко не гарантованим. У перший тиждень публічних торгів компанія виграла від комбінації ажіотажного попиту, небажання чи неможливості більшості акціонерів продавати папери, а також аномально низького фрі-флоату.

Типове IPO передбачає вихід на біржу 15–25% акціонерного капіталу компанії, тоді як у новій публічній компанії Ілона Маска цей показник становив менше 5% — що гарантувало серйозний дисбаланс між попитом і пропозицією. У найближчі тижні SPCX, ймовірно, отримає ще більшу купівельну активність, оскільки індексні фонди будуть змушені купувати акції після включення компанії до Nasdaq-100.

Водночас є й чинники ризику. Роздрібні інвестори можуть вирішити, що початковий стрибок ціни вже став вдалою нагодою для продажу, тоді як інсайдери почнуть поступово розблоковувати свої пакети акцій — вже наприкінці липня чи на початку серпня.

Перспективи компанії в довгостроковому горизонті також виглядають дещо сумнівними, оскільки SpaceX оцінюється майже виключно на основі прогнозів майбутніх доходів: у першому кварталі 2026 року виручка становила $4,69 млрд, а сама компанія залишається збитковою. Для порівняння, Amazon — технологічний гігант із подібною оцінкою — зафіксував понад $181 млрд доходу та чистий прибуток вище $30 млрд за той самий квартал.

Зрештою, хоча SpaceX найбільш відома своїми ракетними та супутниковими операціями, у заявці на IPO штучний інтелект був названий найбільшим джерелом потенційних майбутніх продажів — а ця галузь у червні 2026 року переживає кризу витрат і має чимало потужних конкурентів.

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Джерело: Finbold.