Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму

Відкритий інтерес до Біткоїна на ринку деривативів зріс до найвищого рівня за останні два місяці. Це відбувається на тлі тривалої консолідації ціни BTC та може свідчити про наближення періоду підвищеної волатильності

Відкритий інтерес, або Open Interest (OI), показує загальну кількість активних ф’ючерсних і безстрокових контрактів, які учасники ринку ще не закрили. Зростання цього показника означає, що трейдери активніше відкривають нові позиції та залучають більше капіталу до торгівлі з кредитним плечем.

За даними CryptoQuant, чистий приріст відкритого інтересу до Біткоїна за останні 30 днів досяг приблизно 750 000 BTC. На момент проведення аналізу обсяг цих позицій оцінювався у $47,92 млрд.

Показник поступово зростав протягом двох місяців, сигналізуючи про повернення спекулятивної активності на ринок. Найбільше збільшення 30-денного відкритого інтересу зафіксували на Binance — приблизно 336 550 біткоїнів на суму понад $21,53 млрд.

На Gate.io обсяг нових позицій у сегменті деривативів становив близько 319 880 BTC. На Bybit відкритий інтерес зріс ще на 137 860 біткоїнів, вартість яких перевищувала $8,8 млрд.

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Аналітики Arab Chain попереджають, що значна концентрація позицій із кредитним плечем робить ринок чутливішим до різких коливань. Сильний рух ціни в будь-якому напрямку може запустити хвилю ліквідацій, коли біржі примусово закриватимуть збиткові позиції трейдерів.

«Оскільки Біткоїн торгується поблизу позначки $63 000, продовження цієї тенденції може підвищити ймовірність посилення волатильності та масштабних ліквідацій, особливо у разі різкого руху ціни», — зазначили експерти.

Додатковим сигналом залишається ставка фінансування BTC, зважена за відкритим інтересом. За даними CoinGlass, вона переважно перебуває у позитивній зоні. Це означає, що на ринку домінують довгі позиції, а трейдери здебільшого розраховують на подальше зростання Біткоїна.

Водночас протягом останніх двох місяців ціна Біткоїна залишалася в діапазоні від $58 550 до $66 300. Впевнений вихід за одну з цих меж може визначити наступний напрямок ринку та спровокувати масштабний рух.

Головна інтрига полягає в тому, що зростання відкритого інтересу саме по собі не вказує, куди рухатиметься ціна. Воно лише показує, наскільки сильно ринок «стиснув пружину». Чим більше позицій накопичується всередині вузького діапазону, тим потужнішою може бути реакція після його пробиття. Тому найближчий рух Біткоїна ризикує стати не просто черговим коливанням, а подією, яка визначить настрої крипторинку на наступні тижні.

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Джерело: Finbold.