Як засідання ФРС вплине на ціну Біткоїна

Рішення Федеральної резервної системи США 29 липня може стати одним із головних драйверів для Біткоїна. ФРС оголосить рішення щодо ставки о 21:00 за київським часом, а за пів години розпочнеться пресконференція голови регулятора

Попри те що цього разу засідання не супроводжуватиметься оновленими економічними прогнозами та «точковим графіком» очікувань щодо ставок, ринок готується до підвищеної волатильності. Напередодні рішення BTC утримувався вище $64 000, однак подальший рух значною мірою залежатиме від тону ФРС.

Перша причина — незвично висока невизначеність. Ф’ючерси на ставку ФРС оцінюють імовірність її підвищення приблизно у 35%. Для дня ухвалення рішення це нетипово: зазвичай інвестори заздалегідь формують майже одностайний прогноз. Один із найбільших хедж-фондів Citadel також допускає підвищення ставки, що робить реакцію ринків менш передбачуваною.

Другий фактор — зростання дохідності американських держоблігацій. Дохідності дворічних і десятирічних паперів пробили важливі технічні рівні, що може свідчити про продовження висхідного тренду. Вищі ставки на борговому ринку зазвичай знижують привабливість ризикових активів: капітал переходить у долар та облігації, а криптовалюти опиняються під тиском.

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Третій ризик пов’язаний із нафтою. Вартість WTI за місяць зросла майже на 20%, а переговори між США та Іраном залишаються безрезультатними. Дорожчі енергоносії можуть знову посилити інфляцію та обмежити можливості ФРС для м’яких сигналів.

Для Біткоїна можливі два основні сценарії. Підвищення ставки або жорстка риторика регулятора здатні спричинити зростання дохідності облігацій і корекцію BTC. Збереження ставки разом із м’якшими коментарями щодо інфляції, навпаки, може послабити долар і підтримати нове криптовалютне ралі.

Для українських інвесторів реакція Біткоїна матиме подвійне значення: гривнева вартість активу залежить як від курсу BTC до долара, так і від курсу долара до гривні. Тому після оголошення рішення ФРС варто очікувати різких рухів не лише на глобальних криптобіржах, а й у гривневих котируваннях. У найближчі години ключовим буде не лише саме рішення, а й формулювання щодо інфляції та майбутньої траєкторії ставок.

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Джерела: coindesk.com; federalreserve.gov.