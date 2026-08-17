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Що може вплинути на Біткоїн і крипторинок цього тижня

17.08.2026 15:00
Микола Деркач

Після спокійних вихідних Біткоїн почав новий тиждень зі зростання, піднявшись вище $63 000. Найближчими днями увага крипторинку буде прикута до макроекономічних подій у США, передусім до публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи. Саме він може дати нові сигнали щодо подальшої політики ставок і спровокувати помітніші коливання на ринку

Що може вплинути на Біткоїн і крипторинок цього тижня

Фото: magnific.com/pvproductions

Інвестори чекають на протокол ФРС

Ключовою подією тижня стане публікація протоколу засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, яке відбулося 28-29 липня.

На тому засіданні ФРС уп’яте поспіль залишила процентні ставки без змін. Водночас позиції посадовців виявилися менш одностайними: троє представників центробанку підтримали підвищення ставки.

Тепер інвестори шукатимуть у протоколі додаткові сигнали щодо того, наскільки серйозними залишаються побоювання ФРС через інфляцію та чи може кількість прихильників жорсткішої монетарної політики зрости.

Для криптовалют ця тема залишається особливо важливою. Очікування вищих ставок зазвичай знижують привабливість ризикових активів, оскільки дорожчі гроші та вища дохідність консервативних інструментів можуть послаблювати попит на спекулятивні інвестиції.

Дані з економіки США додають невизначеності

Остання макростатистика водночас не дає однозначної картини. Роздрібні продажі у США в липні несподівано скоротилися на 0,6%, продемонструвавши перше падіння за дев’ять місяців.

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Свіжі показники інфляції та безробіття також послабили очікування того, що ФРС може підвищити ставку вже на вересневому засіданні.

У четвер ринок отримає нові сигнали щодо стану американської економіки. Будуть оприлюднені щотижневі дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття, які допоможуть оцінити ситуацію на ринку праці.

Того ж дня вийде серпневий індекс ділової активності у виробничому секторі від Федерального резервного банку Філадельфії. Він може стати раннім індикатором зміни темпів економічної активності.

Інші макроекономічні публікації, серед яких серпневі індекси S&P Global для виробничого сектору та сфери послуг, ймовірно, матимуть менший вплив на крипторинок.

Біткоїн повернувся до зростання

Після малорухливих вихідних криптовалютний ринок у понеділок почав демонструвати помірне відновлення. Біткоїн піднявся приблизно до $63 400-63 500, тоді як ETH знову наблизився до рівня $1 900. XRP продовжує утримуватися біля психологічно важливої позначки $1,00.

Серед великих альткоїнів найкращу динаміку показали HYPE та RAIN, які додали близько 3,5% і 2,5% відповідно. WLFI також перейшов у зелену зону після новин, пов’язаних із банківською ліцензією проєкту.

Редакція PSM звертає увагу, що цього тижня макроекономічний календар у США менш насичений, однак сигнали ФРС можуть залишатися ключовим фактором для крипторинку. Будь-які ознаки готовності центробанку до жорсткішої політики здатні швидко вплинути на настрої інвесторів і посилити волатильність Біткоїна.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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