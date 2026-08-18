Електронний підпис в Україні створюватиметься за новим стандартом — Дія

З 1 вересня 2026 року нові кваліфіковані електронні підписи (КЕП) в Україні формуватимуть із застосуванням нового криптографічного стандарту «Купина». Уряд остаточно схвалив перехід на нові правила. Для власників чинних КЕП він не потребуватиме термінового перевипуску ключів

Про це повідомила пресслужба Дії.

Йдеться про ДСТУ 7564:2014 — національний стандарт функції хешування, який має замінити застарілий ГОСТ 34.311-95. Мінцифри пояснює, що перехід потрібен для підвищення криптостійкості та довгострокового захисту цифрових даних. Функцію хешування за ГОСТ 34.311-95 в Україні скасували з 1 січня 2026 року.

Чинні КЕП продовжать працювати до завершення строку дії відповідних сертифікатів. Усі документи, договори й інші файли, підписані раніше, також зберігають юридичну силу. Інформаційні системи мають підтримувати перевірку як нових підписів за «Купиною», так і підписів та сертифікатів, створених за попереднім алгоритмом, упродовж усього строку їх дії.

З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП формуватимуть із використанням нового стандарту. Для звичайних користувачів зміна має пройти непомітно: у Дії радять лише оновити застосунок до останньої версії.

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Більше підготовки потребує корпоративна та державна ІТ-інфраструктура. Центральний засвідчувальний орган рекомендує розробникам і адміністраторам перевірити сумісність криптографічних бібліотек, оновити ланцюжки сертифікатів і протестувати коректну перевірку нових КЕП. Мінцифри раніше відтермінувало повний перехід до 1 вересня, оскільки частині розробників інформаційних систем був потрібен додатковий час на налаштування.

Редакція PSM звертає увагу, що ця міграція показує, наскільки робота цифрових сервісів залежить не лише від користувацьких застосунків, а й від своєчасного оновлення базових криптографічних компонентів. Для бізнесу це окремий операційний ризик: застарілі бібліотеки або некоректно налаштовані ланцюжки довіри можуть впливати на електронний документообіг, звітність та інтеграції з державними й фінансовими системами.

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