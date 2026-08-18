close-btn
PaySpaceMagazine

Електронний підпис в Україні створюватиметься за новим стандартом — Дія

18.08.2026 20:00
Микола Деркач

З 1 вересня 2026 року нові кваліфіковані електронні підписи (КЕП) в Україні формуватимуть із застосуванням нового криптографічного стандарту «Купина». Уряд остаточно схвалив перехід на нові правила. Для власників чинних КЕП він не потребуватиме термінового перевипуску ключів

Електронний підпис в Україні створюватиметься за новим стандартом — Дія

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Йдеться про ДСТУ 7564:2014 — національний стандарт функції хешування, який має замінити застарілий ГОСТ 34.311-95. Мінцифри пояснює, що перехід потрібен для підвищення криптостійкості та довгострокового захисту цифрових даних. Функцію хешування за ГОСТ 34.311-95 в Україні скасували з 1 січня 2026 року.

Чинні КЕП продовжать працювати до завершення строку дії відповідних сертифікатів. Усі документи, договори й інші файли, підписані раніше, також зберігають юридичну силу. Інформаційні системи мають підтримувати перевірку як нових підписів за «Купиною», так і підписів та сертифікатів, створених за попереднім алгоритмом, упродовж усього строку їх дії.

З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП формуватимуть із використанням нового стандарту. Для звичайних користувачів зміна має пройти непомітно: у Дії радять лише оновити застосунок до останньої версії.

Читайте також: В Україні різко зросла кількість нових ФОП — YC.Market

Більше підготовки потребує корпоративна та державна ІТ-інфраструктура. Центральний засвідчувальний орган рекомендує розробникам і адміністраторам перевірити сумісність криптографічних бібліотек, оновити ланцюжки сертифікатів і протестувати коректну перевірку нових КЕП. Мінцифри раніше відтермінувало повний перехід до 1 вересня, оскільки частині розробників інформаційних систем був потрібен додатковий час на налаштування.

Редакція PSM звертає увагу, що ця міграція показує, наскільки робота цифрових сервісів залежить не лише від користувацьких застосунків, а й від своєчасного оновлення базових криптографічних компонентів. Для бізнесу це окремий операційний ризик: застарілі бібліотеки або некоректно налаштовані ланцюжки довіри можуть впливати на електронний документообіг, звітність та інтеграції з державними й фінансовими системами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські 17.08.2026

Чому українські онлайн-сервіси випереджають європейські
Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА 17.08.2026

Науковці планують дослідити печери Титана — НАСА
Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
Вчені створили батарею, яка працює вже два століття 16.08.2026

Вчені створили батарею, яка працює вже два століття
У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків 13.08.2026

У Дії зʼявилися нові категорії у Реєстрі збитків

Вибір редакції
Всі
Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

Останні новини
Сьогодні  20:30

У Києві відбудеться Power Payment Summit: Ukraine–Europe Bridge

 Сьогодні  20:00

Електронний підпис в Україні створюватиметься за новим стандартом — Дія

 Сьогодні  19:00

Українців атакує нова шахрайська схема під виглядом OLX

 Сьогодні  18:30

Фізики відкрили нову форму матерії

 Сьогодні  18:00

Біткоїн подає тривожний сигнал для трейдерів

 Сьогодні  17:30

Ця криптовалюта зросла на 5000% за тиждень

 Сьогодні  17:00

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.