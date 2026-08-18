Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

Великий бізнес в Україні працює в умовах постійних ризиків, але водночас має інвестувати в розвиток, технології та нові проєкти. Про те, як COMFY планує фінанси за різними сценаріями, впроваджує ШІ та нові ІТ-системи, залучає кошти для інвестицій, PaySpace Magazine поговорив з Анною Демченко, CFO COMFY

Як ваша компанія адаптує фінансову стратегію до умов «пермакризи»?

«Ми не намагаємося вгадати майбутнє — ми будуємо компанію, здатну швидко реагувати на різні його сценарії».

Для українського бізнесу криза вже не є тимчасовим відхиленням — вона стала постійним середовищем роботи. Тому в COMFY ми будуємо фінансову стратегію не навколо спроби точно передбачити майбутнє, а навколо здатності компанії швидко адаптуватися до різних сценаріїв.

Мій головний макроекономічний страх — це одночасна реалізація кількох ризиків: погіршення ситуації в енергетиці, інфляційний і валютний тиск, зниження споживчого попиту, податкові зміни та подальше загострення дефіциту кадрів. Для великого ритейлера це впливає практично на все: від безперервності роботи магазинів, складів та ІТ-систем до вартості імпорту, доступності товару й продуктивності команди.

Саме тому ми відійшли від сприйняття бюджету як незмінного річного документа. У COMFY працює система сценарного планування та регулярних rolling forecast. Ми моделюємо різні варіанти розвитку подій і заздалегідь визначаємо фінансові та управлінські дії для кожного з них.

Наші основні «подушки безпеки» — це запас ліквідності, диверсифікація банківських і документарних інструментів, резерви в операційних витратах, контроль оборотного капіталу та чітке розмежування витрат на критичні, стратегічні й ті, які можна відкласти.

Окрему увагу приділяємо енергетичній стійкості та забезпеченню наявності запасів, адже для нас це не лише витрати на резервне живлення та зберігання товарів. Це безперервність поставок магазинів, забезпечення логістики для клієнтів, електронної комерції, платіжної та цифрової інфраструктури, а саме надання нашим клієнтам товарів та послуг якісно та вчасно.

Дефіцит кадрів також став фінансовим ризиком. Тому ми інвестуємо в автоматизацію, розвиток компетенцій, утримання ключових працівників і підвищення продуктивності. У сучасних умовах фінансова стійкість — це не просто достатня кількість коштів на рахунках, а здатність бізнесу продовжувати розвиток навіть тоді, коли зовнішнє середовище постійно змінюється.

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Як проходить заміщення старого софту та де штучний інтелект уже допомагає фінансам?

«Технології мають забирати рутину, а фінансова команда — концентруватися на стратегії, партнерстві та створенні цінності».

У масштабному бізнесі заміна застарілих систем — це не просто ІТ-проєкт. Це трансформація процесів, даних, ролей і самої культури прийняття рішень.

У COMFY ми трансформуємо фінансову функцію з класичної моделі, сфокусованої переважно на обліку, контролі та поясненні минулих результатів, у модель повноцінного бізнес-партнерства. Фінанси мають не тільки готувати звітність, а й допомагати бізнесу приймати рішення щодо категорій, каналів продажів, клієнтської економіки, інвестицій і стратегічних ініціатив.

Одним із ключових напрямів є розвиток єдиної архітектури фінансових даних, master data, систем планування, управлінської звітності та бізнес-аналітики. Ми прагнемо перейти від великої кількості ручних операцій і різних версій даних до єдиного інформаційного середовища та автоматизованих дашбордів.

Для оцінки поточної архітектури ІТ-систем і фінансових даних ми залучили консультантів з Великої четвірки. Для нас важливо не просто модернізувати окремі рішення, а побудувати цільову архітектуру відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик. Це підвищує якість управління, контрольованість даних і готовність бізнесу до масштабування. Водночас така архітектура робить компанію більш зрозумілою та привабливою для потенційних інвесторів і міжнародних фінансових партнерів.

Реалізовувати таку трансформацію під час війни особливо складно, оскільки бізнес не може зупинитися на період упровадження нових систем. Ми маємо одночасно забезпечувати безперервність операцій, фінансової та податкової звітності й поступово переводити процеси на нові платформи. Тому рухаємося поетапно, з чіткими контрольними точками та тестуванням критичних процесів.

Штучний інтелект уже може брати на себе частину рутинної аналітики: виявлення відхилень, структурування великих обсягів інформації, підготовку первинних висновків, сценарне моделювання та прогнозування окремих показників.

Але я не вірю, що автоматизація замінить людину там, де потрібні стратегічне судження, відповідальність, переговори, розуміння контексту та здатність формувати довіру. Алгоритм може швидко запропонувати сценарій, але саме людина має оцінити його наслідки для бізнесу, команди, партнерів і клієнтів.

Майбутнє фінансів — не в конкуренції людини зі штучним інтелектом, а в правильному розподілі ролей: технології виконують рутинну роботу, а фінансова команда концентрується на стратегії, партнерстві та створенні цінності.

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Де великому українському бізнесу шукати гроші на розвиток і підтримання ліквідності?

«Попри війну, ми не відмовляємося від майбутнього: інвестиції COMFY у розвиток зросли вдвічі порівняно з попередніми роками».

Сьогодні великому бізнесу важливо не покладатися на одне джерело фінансування, а створювати збалансовану фінансову екосистему.

Для COMFY це поєднання власного операційного cash flow, банківських кредитних і документарних ліній, гарантійних інструментів, trade finance, партнерства з постачальниками та фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій.

Для ритейлу особливо важливим джерелом фінансування залишається ефективне управління оборотним капіталом. Швидкість обороту запасів, платіжні умови з постачальниками, якість прогнозування cash flow та контроль ліквідності можуть створювати для бізнесу не менший фінансовий ресурс, ніж класичний кредит.

Водночас, попри війну, COMFY продовжує будувати своє майбутнє. Ми не зупинили програми розвитку — навпаки, обсяг інвестицій у трансформацію та зростання компанії збільшився вдвічі порівняно з попередніми роками. Ми інвестуємо в цифрові платформи, ІТ-архітектуру, фінансові системи, аналітику, автоматизацію, розвиток нових бізнес-моделей, енергонезалежність і вдосконалення клієнтського досвіду.

Тому зовнішнє фінансування інвестиційних проєктів, зокрема за участю міжнародних фінансових інституцій, є для нас важливою складовою фінансової стійкості. Йдеться не лише про залучення додаткового капіталу. Таке партнерство дає можливість розподілити ризики, забезпечити довший горизонт фінансування та реалізовувати стратегічні проєкти, не створюючи надмірного тиску на поточну ліквідність компанії.

Окремим напрямом ми бачимо залучення грантового фінансування для реалізації проєктів з автоматизації, підвищення енергоефективності та впровадження ESG-ініціатив. Такі кошти можуть прискорити технологічну трансформацію компанії, зменшити енергоспоживання та операційні витрати, а також підтримати проєкти з відповідального управління, розвитку людей і зниження впливу бізнесу на довкілля.

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Для нас грантові програми — це не заміна власних інвестицій або класичного боргового фінансування, а додатковий інструмент реалізації проєктів, які мають довгостроковий економічний і суспільний ефект. Участь міжнародних партнерів також допомагає впроваджувати відповідні проєкти за міжнародними стандартами, підвищує якість їхньої підготовки та робить результати більш вимірюваними й прозорими.

Підходи до роботи з банками та інвесторами також змінилися. Сьогодні вже недостатньо показати історію зростання, EBITDA та перспективний ринок. Партнери хочуть розуміти, наскільки бізнес здатний працювати в умовах енергетичних обмежень, воєнних ризиків, порушення логістики, дефіциту кадрів і змін у споживчій поведінці. Фактично вони оцінюють не лише фінансові результати, а й усю архітектуру стійкості компанії.

Значно зросли й вимоги до прозорості. Недостатньо просто надати показник — потрібно пояснити його походження, методологію розрахунку та зв’язок із бухгалтерськими даними. Особлива увага приділяється звітності за МСФЗ, якості консолідації, структурі власності, корпоративному управлінню, податковій дисципліні, операціям із пов’язаними сторонами, внутрішнім контролям та управлінню ризиками.

Саме тому трансформація фінансової функції COMFY охоплює не лише автоматизацію, а й розвиток МСФЗ-звітності, бізнес-партнерства, ризик-менеджменту, внутрішнього контролю та єдиної архітектури фінансових даних.

На мою думку, доступ до капіталу матимуть компанії, які навіть у складних умовах не відмовляються від майбутнього та можуть одночасно продемонструвати стійку бізнес-модель, дисципліноване управління ліквідністю, якісну фінансову інформацію, зріле корпоративне управління і переконливу інвестиційну стратегію.

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