Як змінився реальний ВВП України у 2026 — НБУ

У ІІ кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,4% у річному вимірі (р/р), а порівняно з попереднім кварталом – на 0,3% у сезонно скоригованому вимірі

Про це свідчать розгорнуті показники, опубліковані Державною службою статистики України (ДССУ), передає пресслужба НБУ.

Економічне зростання у ІІ кварталі підтримали стійке приватне споживання, пожвавлення інвестиційної активності та відсутність значних обмежень електропостачання для населення й бізнесу. Водночас подальше посилення російських атак на логістику й транспортну інфраструктуру та об’єкти бізнесу обмежувало відновлення економіки.

Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися незначно нижчими за попередню оцінку ДССУ, враховану в Інфляційному звіті Національного банку України за липень 2026 року (0,6% р/р).

Основним рушієм зростання ВВП залишалося стійке внутрішнє споживання

Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зміну реального ВВП – на рівні 4,6 в. п. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств збільшилися на 6,9% на тлі зростання реальних заробітних плат, а також підвищення мінімальної зарплати, пенсій та інших виплат.

Водночас в умовах затримок міжнародного фінансування кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління скоротилися на 1,5% р/р, сформувавши від’ємний внесок у зміну ВВП (0,6 в. п.).

Зростання інвестицій відновилося

З огляду на необхідність відновлення інфраструктури капітальні видатки бюджету суттєво зросли – на 22% р/р, що підтримало інвестиційну активність. У результаті валове нагромадження основного капіталу в річному вимірі збільшилося на 7,3%, а його додатний внесок у зміну реального ВВП становив 1,3 в. п.

Капітальні видатки спрямовувалися переважно на відновлення доріг після зими. Також тривало нарощування інвестицій у відновлення та будівництво нових об’єктів логістичної та енергетичної інфраструктури.

Від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП зменшився

У II кварталі нарощування експорту товарів та послуг пришвидшилося до 9,9% р/р завдяки надолуженню поставок зернових, а також певному нарощуванню поставок чорних металів напередодні зниження квот на імпорт металів з боку ЄС. Водночас зростання імпорту сповільнилося до 14,2% р/р на тлі стриманішої динаміки імпорту енергообладнання в умовах стабілізації енергопостачання та зменшення імпорту продовольчих товарів з огляду на достатню внутрішню пропозицію овочів і фруктів. У результаті від’ємний внесок чистого експорту в зміну реального ВВП знизився порівняно з I кварталом до 5 в. п.

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Економічні результати за видами діяльності були нерівномірними

Завдяки стійкому споживчому попиту тривало зростання валової доданої вартості (ВДВ) торгівлі – на 4,5% р/р. Приватне споживання також підтримало сектори послуг, зокрема ВДВ фінансової діяльності збільшилася на 27,8% р/р.

Поліпшення ситуації з енергопостачанням сприяло пожвавленню промислового виробництва. Зростання пришвидшилося як у добувній промисловості (до 3,9% р/р) завдяки стрімкому нарощуванню газовидобутку, так і в переробній промисловості (до 2,5% р/р) насамперед за рахунок металургії, хімічної промисловості та машинобудування. Водночас кращі умови енергопостачання не означали відновлення самого енергетичного сектору – його ВДВ скоротилася на 10,8% через наслідки попередніх руйнувань теплової генерації.

Вплив фіскальної політики на економічну активність був різноспрямованим. ВДВ окремих бюджетних секторів зросла: охорони здоров’я – на 2,8% р/р, а державного управління та оборони – на 4,4% р/р. Натомість скорочення результатів сектору освіти пришвидшилися до 11,1% р/р.

В умовах посилення атак росії на бізнес-об’єкти та логістичну й транспортну інфраструктуру, передусім залізничних вузлів та портів, поглибився спад у транспортній галузі – ВДВ транспорту зменшилася на 6,4% р/р. Надалі скорочувалися вантажні перевезення, попри активне вивезення сільськогосподарської продукції в II кварталі.

Незважаючи на зростання інвестицій у будівельну галузь, спад у будівництві поглибився до 10,6% р/р на тлі високої бази порівняння попереднього року, нестачі кваліфікованих кадрів та зміни структури попиту в умовах воєнних та енергетичних шоків. Через складну ситуацію в окремих напрямах тваринництва та повільнішого, ніж минулого року, перебігу жнив також скоротилася ВДВ сільського господарства – на 3,5% р/р.

Динаміка ВВП у другому півріччі, імовірно, залишатиметься стриманою і залежатиме передусім від масштабів і наслідків російських атак на логістику, виробництво та енергетику, а також від обсягів урожаю, бюджетних стимулів і розвитку подій на Близькому Сході.

Ці та інші чинники будуть враховані в оновленому прогнозі на 2026–2028 роки, який НБУ оприлюднить під час пресбрифінгу з питань монетарної політики 29 жовтня 2026 року, а детальнішу інформацію – в Інфляційному звіті 05 листопада 2026 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.

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