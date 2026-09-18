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В Україні змінять правила, за якими визначають категорію бізнесу

18.09.2026 11:30
Микола Деркач

В Україні пропонують змінити правила, за якими компанії відносять до мікро-, малого, середнього або великого бізнесу. Через нові межі за кількістю працівників частина підприємств може перейти до іншої категорії навіть без зростання доходів

В Україні змінять правила, за якими визначають категорію бізнесу

Фото: magnific.com

Про це розповів народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Йдеться про урядовий законопроєкт №15582, зареєстрований у парламенті 31 серпня 2026 року. Документ має наблизити українську класифікацію бізнесу до правил ЄС.

Одна з ключових змін стосується кількості працівників. Для мікропідприємств межу пропонують встановити на рівні до 9 осіб замість нинішніх 10, для малого бізнесу — до 49 замість 50. Для середніх підприємств передбачена межа до 249 працівників.

Таким чином, компанія з 10 працівниками, яка за чинними критеріями може належати до мікробізнесу, після зміни правил може перейти до категорії малого підприємства. Аналогічно бізнес із 50 працівниками може опинитися вже серед середніх.

Водночас фінансові критерії пропонують зробити гнучкішими. Як пояснює M.E.Doc у розборі законопроєкту, для мікробізнесу граничний чистий дохід або балансова вартість активів становитиме до €2 млн, для малого — до €10 млн. Для середнього бізнесу чистий дохід має не перевищувати €50 млн або активи — €43 млн. Щоб потрапити до відповідної категорії, компанія повинна відповідати критерію за чисельністю працівників і щонайменше одному з двох фінансових показників.

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Гетманцев назвав такий підхід до фінансових показників логічнішим, оскільки однаковий оборот у торгівлі, виробництві чи сфері послуг не означає однакових фінансових можливостей компаній.

Водночас депутат наголосив, що до ухвалення закону необхідно оцінити, скільки українських підприємств через нові критерії змінять категорію та чи не вплине це на доступні їм механізми підтримки. Саме тому, на його думку, адаптація європейських норм не повинна створювати для бізнесу додаткових бар’єрів.

Є й інші важливі деталі. Асоціація підприємств інформаційних технологій України звертає увагу, що компанії у складі груп із консолідованою звітністю пропонують оцінювати за показниками всієї групи. Крім того, юридичні особи, в яких держава або орган місцевого самоврядування контролює від 25% капіталу, за загальним правилом не вважатимуться суб’єктами малого чи середнього підприємництва.

Наразі законопроєкт №15582 ще не ухвалений і перебуває на опрацюванні в комітеті. 15 вересня він також отримав висновок щодо європейської інтеграції: документ не суперечить Угоді про асоціацію, однак лише частково узгоджується з правом ЄС і потребує доопрацювання.

Редакція PSM звертає увагу, що для бізнесу важливо стежити не лише за новими порогами за кількістю працівників і фінансовими показниками, а й за тим, як зміна категорії впливатиме на звітність, регуляторні вимоги та доступ до програм державної підтримки.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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