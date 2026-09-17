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Вчені навчились видобувати уран з морської води

17.09.2026 14:10
Микола Деркач

Американський cleantech-стартап Fluxnium заявив, що розробив технологію видобутку урану безпосередньо з морської води

Вчені навчились видобувати уран з морської води

Фото: magnific.com

За оцінкою компанії, у світовому океані міститься понад 4 млрд тонн урану — теоретично цього може вистачити приблизно на 50 тисяч років роботи атомної енергетики.

Технологія з’явилася на тлі зростання попиту на ядерне паливо. США планують утричі збільшити потужність атомної генерації до 2050 року, однак одним із ризиків залишається доступність сировини. За даними Управління енергетичної інформації США, ціни на урановий концентрат yellowcake за п’ять років зросли приблизно на 75%.

Fluxnium використовує спеціальні полімерні волокна, які зв’язують уран, розчинений у морській воді. Хімію для процесу компанія ліцензувала у лабораторій Міністерства енергетики США, а потім вдосконалила самі волокна та збільшила площу їхньої поверхні.

Плетені волокна закріплюють на буях у морі — за принципом, схожим на вирощування водоростей. Через 30-60 днів їх підіймають на берег, вилучають уран і очищують його до yellowcake. Волокна можна використовувати повторно, а процес, за словами компанії, не залишає токсичних хвостів, характерних для традиційного видобутку.

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Раніше лабораторні випробування давали собівартість понад $200 за фунт урану, що було більш ніж удвічі дорожче за ціни західних постачальників. Fluxnium стверджує, що збільшення площі поверхні волокон уже допомогло знизити витрати, хоча комерційну ефективність технології ще потрібно довести.

Стартап нещодавно залучив $7 млн посівних інвестицій. Раунд очолила Congruent Ventures, також долучилися Active Impact Investments та Constellation Energy.

Для України, де атомна енергетика відіграє важливу роль, технології, здатні диверсифікувати джерела ядерної сировини, також можуть становити інтерес у довгостроковій перспективі.

Редакція PSM звертає увагу, що головне питання навколо Fluxnium — не обсяг урану в океані, а економіка його видобутку. Якщо компанії вдасться довести конкурентну собівартість у промисловому масштабі, морська вода потенційно може стати новим великим джерелом сировини для атомної енергетики.

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Джерела: techcrunch.com; newsbytesapp.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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