У тілі людини виявили живий організм, який захищає від радіації

Вчені виявили грибок, який живе в організмі людини та потенційно здатний зменшувати шкоду від радіаційного опромінення. Йдеться про Mucor racemosus — симбіотичний грибок, присутній у кишківнику. Дослідження китайських науковців опублікували у журналі PNAS

Люди щодня контактують із різними видами випромінювання — від радіохвиль і сигналів мобільного зв’язку до природного радону та космічного випромінювання. Тому науковці давно шукають способи зменшити наслідки небезпечного іонізуючого опромінення. Для України такі дослідження мають особливий інтерес, зокрема через досвід Чорнобильської катастрофи та підвищену увагу до радіаційної безпеки.

Під час експерименту дослідники давали M. racemosus мишам, а потім піддавали їх опроміненню. У цих тварин фіксували меншу втрату ваги, слабше запалення та нижчий рівень окисного стресу, ніж у контрольної групи.

Найбільш виражений захисний ефект спостерігався, коли грибок попередньо адаптували до умов кишківника. Аналіз показав, що він виробляє три амінокислоти — L-глутамінову, L-аспарагінову кислоти та DL-лізин. Вони сприяли відновленню ДНК і тканин кишківника після опромінення.

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Крім того, грибок впливав на бактерію Limosilactobacillus reuteri, стимулюючи вироблення речовин, які також посилювали захист від радіаційного ушкодження.

В окремому експерименті мишам після опромінення давали сир, ферментований за допомогою цього грибка. Це зменшило запалення кишківника та покращило цілісність його захисного бар’єра.

Водночас дослідники наголошують, що результати отримані переважно на тваринах. Перш ніж говорити про використання M. racemosus для захисту людей від радіації або як компонент пробіотиків, необхідні додаткові дослідження.

На думку редакції PSM, найцікавішим у цій роботі є не сам факт існування «радіозахисного» грибка, а те, що мікробіом може відігравати значно більшу роль у відновленні організму після зовнішніх ушкоджень, ніж вважалося раніше.

Mucor racemosus справді виявляли у кишківнику людини. Раніше цей вид знаходили у зразках кишкової мікробіоти людей, а нове дослідження розглядає його як симбіотичний грибок, здатний колонізувати кишківник. Саме ця властивість і зацікавила науковців, які вирішили перевірити, чи може він впливати на стійкість організму до опромінення.

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Джерела: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; wionews.com.