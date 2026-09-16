Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

У тілі людини виявили живий організм, який захищає від радіації

16.09.2026 18:10
Микола Деркач

Вчені виявили грибок, який живе в організмі людини та потенційно здатний зменшувати шкоду від радіаційного опромінення. Йдеться про Mucor racemosus — симбіотичний грибок, присутній у кишківнику. Дослідження китайських науковців опублікували у журналі PNAS

У тілі людини виявили живий організм, який захищає від радіації

Фото: chatgpt.com

Люди щодня контактують із різними видами випромінювання — від радіохвиль і сигналів мобільного зв’язку до природного радону та космічного випромінювання. Тому науковці давно шукають способи зменшити наслідки небезпечного іонізуючого опромінення. Для України такі дослідження мають особливий інтерес, зокрема через досвід Чорнобильської катастрофи та підвищену увагу до радіаційної безпеки.

Під час експерименту дослідники давали M. racemosus мишам, а потім піддавали їх опроміненню. У цих тварин фіксували меншу втрату ваги, слабше запалення та нижчий рівень окисного стресу, ніж у контрольної групи.

Найбільш виражений захисний ефект спостерігався, коли грибок попередньо адаптували до умов кишківника. Аналіз показав, що він виробляє три амінокислоти — L-глутамінову, L-аспарагінову кислоти та DL-лізин. Вони сприяли відновленню ДНК і тканин кишківника після опромінення.

Читайте такожЗворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

Крім того, грибок впливав на бактерію Limosilactobacillus reuteri, стимулюючи вироблення речовин, які також посилювали захист від радіаційного ушкодження.

В окремому експерименті мишам після опромінення давали сир, ферментований за допомогою цього грибка. Це зменшило запалення кишківника та покращило цілісність його захисного бар’єра.

Водночас дослідники наголошують, що результати отримані переважно на тваринах. Перш ніж говорити про використання M. racemosus для захисту людей від радіації або як компонент пробіотиків, необхідні додаткові дослідження.

На думку редакції PSM, найцікавішим у цій роботі є не сам факт існування «радіозахисного» грибка, а те, що мікробіом може відігравати значно більшу роль у відновленні організму після зовнішніх ушкоджень, ніж вважалося раніше.

Mucor racemosus справді виявляли у кишківнику людини. Раніше цей вид знаходили у зразках кишкової мікробіоти людей, а нове дослідження розглядає його як симбіотичний грибок, здатний колонізувати кишківник. Саме ця властивість і зацікавила науковців, які вирішили перевірити, чи може він впливати на стійкість організму до опромінення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола

Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження

Учені відкрили нову форму води

Джерела: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені 16.09.2026

У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені
Сонячні спалахи та магнітні бурі: чого очікувати цього тижня 15.09.2026

Сонячні спалахи та магнітні бурі: чого очікувати цього тижня
У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна 15.09.2026

У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна
ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними 14.09.2026

ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними
Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому 12.09.2026

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому
Вчені відродили батарею Едісона: вона заряджається за секунди 11.09.2026

Вчені відродили батарею Едісона: вона заряджається за секунди

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

Останні новини
Сьогодні  19:30

Україна отримала нові інструменти довгострокового фінансування

 Сьогодні  18:10

У тілі людини виявили живий організм, який захищає від радіації

 Сьогодні  16:50

Ціни на більшість товарів можуть зрости: що заклали у бюджет-2027

 Сьогодні  15:30

У надрах Землі можуть ховатися кілька океанів води — вчені

 Сьогодні  14:10

Чим небезпечне підвищення ставки ФРС: попередження економіста

 Сьогодні  12:50

Податкова отримає більше даних про закордонні рахунки українців

 Сьогодні  11:30

Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев

 Всі новини
banner
credit link image