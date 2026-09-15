У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна

Японські дослідники працюють над сонячними елементами, які можна інтегрувати у звичайне віконне скло. Вони пропускають видиме світло, але використовують ультрафіолетове або інфрачервоне випромінювання для генерації електроенергії

Технологію прозорих сонячних елементів у Японії розвивають уже понад два десятиліття. Ще фахівці Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії (AIST) створили прототип, який пропускав видиме світло та виробляв електроенергію під дією ультрафіолету. Ідея полягає в тому, щоб перетворити вікна будинків на додаткове джерело електроенергії без втрати природного освітлення.

Новіші розробки пішли далі. Дослідники Осакського університету створили прозорі сонячні елементи, здатні поглинати інфрачервоне світло. Ефективність окремих лабораторних зразків сягнула близько 6% під інфрачервоним випромінюванням, хоча під звичайним сонячним світлом вона поки становить приблизно 1%. Основні завдання зараз — підвищити ККД, збільшити площу панелей і здешевити їх виробництво.

Технологію вже перевіряли й у реальних умовах. На станції Takanawa Gateway у Токіо японські ENEOS, JR East, YKK AP і Nippon Sheet Glass тестували прозорі фотоелектричні вікна. Панелі поглинають невидимі для людини ультрафіолетові та інфрачервоні хвилі, зберігаючи прозорість, близьку до звичайного скла. Водночас вони мають теплоізоляційні властивості, що потенційно дозволяє скорочувати витрати на кондиціонування будівель.

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Головна перспектива технології — міська забудова. Фасади офісів, житлових комплексів, вокзалів і хмарочосів мають величезну площу скління, яку можна було б використовувати для генерації енергії там, де місця для традиційних сонячних панелей недостатньо.

Для України такі рішення можуть стати актуальними під час енергоефективної відбудови міст. Країна вже розширює децентралізовану генерацію: зокрема, програма UNDP та Мінрозвитку передбачає €16,5 млн на встановлення сонячних електростанцій, накопичувачів та інших відновлюваних джерел енергії на школах, лікарнях та інших громадських будівлях.

Редакція PSM звертає увагу, що прозорі сонячні вікна навряд чи найближчим часом замінять традиційні панелі через нижчу ефективність. Їхня головна перевага — можливість перетворити на джерело енергії поверхні, які сьогодні взагалі не використовуються для генерації. Саме це може зробити технологію особливо перспективною для щільної міської забудови.

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Джерела: ykkapglobal.com; aist.go.jp; sj.jst.go.jp.