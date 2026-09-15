Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна

15.09.2026 11:30
Микола Деркач

Японські дослідники працюють над сонячними елементами, які можна інтегрувати у звичайне віконне скло. Вони пропускають видиме світло, але використовують ультрафіолетове або інфрачервоне випромінювання для генерації електроенергії

У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна

Фото: chatgpt.com

Технологію прозорих сонячних елементів у Японії розвивають уже понад два десятиліття. Ще фахівці Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії (AIST) створили прототип, який пропускав видиме світло та виробляв електроенергію під дією ультрафіолету. Ідея полягає в тому, щоб перетворити вікна будинків на додаткове джерело електроенергії без втрати природного освітлення.

Новіші розробки пішли далі. Дослідники Осакського університету створили прозорі сонячні елементи, здатні поглинати інфрачервоне світло. Ефективність окремих лабораторних зразків сягнула близько 6% під інфрачервоним випромінюванням, хоча під звичайним сонячним світлом вона поки становить приблизно 1%. Основні завдання зараз — підвищити ККД, збільшити площу панелей і здешевити їх виробництво.

Технологію вже перевіряли й у реальних умовах. На станції Takanawa Gateway у Токіо японські ENEOS, JR East, YKK AP і Nippon Sheet Glass тестували прозорі фотоелектричні вікна. Панелі поглинають невидимі для людини ультрафіолетові та інфрачервоні хвилі, зберігаючи прозорість, близьку до звичайного скла. Водночас вони мають теплоізоляційні властивості, що потенційно дозволяє скорочувати витрати на кондиціонування будівель.

Читайте також: ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними

Головна перспектива технології — міська забудова. Фасади офісів, житлових комплексів, вокзалів і хмарочосів мають величезну площу скління, яку можна було б використовувати для генерації енергії там, де місця для традиційних сонячних панелей недостатньо.

Для України такі рішення можуть стати актуальними під час енергоефективної відбудови міст. Країна вже розширює децентралізовану генерацію: зокрема, програма UNDP та Мінрозвитку передбачає €16,5 млн на встановлення сонячних електростанцій, накопичувачів та інших відновлюваних джерел енергії на школах, лікарнях та інших громадських будівлях.

Редакція PSM звертає увагу, що прозорі сонячні вікна навряд чи найближчим часом замінять традиційні панелі через нижчу ефективність. Їхня головна перевага — можливість перетворити на джерело енергії поверхні, які сьогодні взагалі не використовуються для генерації. Саме це може зробити технологію особливо перспективною для щільної міської забудови.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому

У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола

Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження

Джерела: ykkapglobal.com; aist.go.jp; sj.jst.go.jp.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними 14.09.2026

ШІ вчиться розуміти мову тварин: чи зможемо ми скоро говорити з ними
Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому 12.09.2026

Зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого: ось чому
Вчені відродили батарею Едісона: вона заряджається за секунди 11.09.2026

Вчені відродили батарею Едісона: вона заряджається за секунди
У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола 10.09.2026

У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола
Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження 10.09.2026

Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження
Землю знову накрила магнітна буря: що робити 09.09.2026

Землю знову накрила магнітна буря: що робити

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

Останні новини
Сьогодні  11:30

У Японії створюють прозорі сонячні панелі, що замінять вікна

 Сьогодні  10:10

НБУ застосував заходи впливу до трьох небанківських фінустанов

 14.09.2026  20:40

ВПО та мікробізнес можуть отримати до $2600 на розвиток власної справи

 14.09.2026  19:30

Біткоїн відновив зростання: названо причини

 14.09.2026  18:10

З Revolut вимагають 10 000 Біткоїнів за викрадені дані

 14.09.2026  16:50

НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

 14.09.2026  15:30

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Всі новини
banner
credit link image