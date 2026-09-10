У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола

У Таїланді вчені описали новий вид надзвичайно рідкісної рослини, яка не має хлорофілу, не здійснює фотосинтез і більшу частину свого життя проводить прихованою під лісовою підстилкою. Через незвичний вигляд вона отримала назву, або «квітка диявола»

Про це йдеться у матеріалі WION з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі PhytoKeys. Новий вид виявили ботаніки з Університету Чулалонгкорна та Університету Принца Сонгкли під час досліджень у національному парку Тхонг Пха Пхум на заході Таїланду.

На відміну від більшості рослин, Thismia daemona не має зеленого листя та хлорофілу, тому не може отримувати енергію за допомогою фотосинтезу. Замість цього вона використовує поживні речовини, які отримує завдяки взаємодії з підземними грибами. Майже весь життєвий цикл рослина проводить під землею або шаром опалого листя, з’являючись на поверхні переважно під час цвітіння.

Особливо незвичною є зовнішність рослини. Її квітка має майже чорне забарвлення, рогоподібні відростки у верхній частині та яскраві червоно-помаранчеві плями біля основи. Саме поєднання такого вигляду з прихованим способом життя і стало причиною появи назви daemona.

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Знахідка здивувала дослідників і через місце її існування. Рослину виявили на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря у сезонному гірському лісі. Раніше представників цієї групи переважно пов’язували з вологішими тропічними територіями. Відкриття також розширює відомий ареал відповідної групи Thismia далі на північ.

Наразі вченим відома лише одна популяція нового виду, яка налічує менш як 50 рослин і займає територію, меншу за футбольне поле. Через це Thismia daemona попередньо віднесли до видів, що перебувають під критичною загрозою зникнення.

В Україні такі рослини у природі не поширені. За даними Королівських ботанічних садів К’ю, природний ареал роду Thismia охоплює переважно тропічну й субтропічну Азію, частину Австралії та Океанії, а також окремі регіони Америки, тоді як Україна до нього не входить.

Редакція PSM звертає увагу, що відкриття Thismia daemona показує, наскільки мало дослідженими залишаються навіть охоронювані природні території. Виявлення виду з настільки вузьким ареалом одночасно підкреслює важливість збереження його середовища існування, адже навіть незначні зміни екосистеми можуть поставити всю популяцію під загрозу.

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Джерела: wionews.com; discoverwildlife.com.