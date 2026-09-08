Понад 40% суші Землі можуть стати посушливими до 2100 року — учені

До кінця XXI століття посушливі території можуть охопити понад 40% усієї суші Землі. До такого висновку дійшли вчені, які змоделювали, як змінюватимуться аридні зони на тлі глобального потепління

За оцінкою авторів, у базовий період 1994–2023 років посушливі території, без урахування Антарктиди, займали близько 38,6% суші планети.

До 2071–2100 років цей показник може зрости до 39,3–40,3% залежно від сценарію викидів парникових газів.

У найгіршому випадку площа сухих регіонів збільшиться приблизно на 2,37 млн кв. км. Це майже дорівнює території Алжиру або близько третини площі Австралії.

Найбільше, за прогнозом, можуть розширитися гіпераридні зони — території з вкрай низькою кількістю опадів.

Дослідники попереджають, що поширення посушливого клімату на регіони, які раніше були вологішими, може посилити дефіцит води, деградацію екосистем і процеси опустелювання.

Для оцінки вчені використали індекс посушливості, який порівнює кількість опадів із потенційною втратою води через випаровування та рослинність.

Водночас нове дослідження врахувало фактор, який часто ігнорували у попередніх моделях, — вплив високої концентрації CO2 на рослини.

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За підвищеного рівня вуглекислого газу рослини частково закривають продихи на листках і втрачають менше води. Через це потенційна евапотранспірація може бути нижчою, ніж передбачали старі моделі.

Саме тому нові оцінки виявилися менш песимістичними. Наприклад, одне з попередніх досліджень припускало, що до 2100 року посушливі землі можуть охопити до 56% суші Землі.

Найбільш відчутні зміни цього століття, за прогнозом авторів, можуть відбутися в Австралії. Далі за масштабом потенційних змін іде Бразилія, а значне розширення сухих зон також очікується в окремих частинах Африки.

На думку редакції PSM, навіть відносно невелике збільшення частки посушливих територій у глобальному масштабі може мати серйозні наслідки для водних ресурсів, сільського господарства та продовольчої безпеки. Тому ключовим викликом стає не лише стримування зміни клімату, а й адаптація регіонів, які ризикують швидко втрачати доступ до води та родючих земель.

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Джерело: ScienceAlert.