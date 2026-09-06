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Учені переглядають популярну теорію походження життя на Землі

06.09.2026 11:30
Микола Деркач

Одна з найвідоміших гіпотез про походження життя на Землі може бути значно менш переконливою, ніж вважалося раніше. Геохімік Бенджамін Тутоло з Університету Калгарі дійшов висновку, що сценарій зародження життя біля глибоководних гідротермальних джерел погано узгоджується із сучасними даними

Учені переглядають популярну теорію походження життя на Землі

Фото: magnific.com

Гіпотеза про гідротермальні джерела десятиліттями залишалася однією з головних версій того, як на молодій Землі могла виникнути перша складна хімія, а згодом і життя.

Ідея виглядала логічною: тепла вода, водень, мінерали та різниця хімічних умов між океаном і джерелами могли створити природне середовище для складних реакцій.

Однак Тутоло вважає, що частина цього сценарію базується на застарілих припущеннях.

За сучасними даними, давні гідротермальні системи, ймовірно, були не настільки лужними та багатими на сірку, як вважалося раніше. Це важливо, адже саме ці властивості лежать в основі багатьох моделей появи первинного метаболізму.

Під питанням опинився і так званий протонний градієнт — різниця кислотності між морською водою та гідротермальними рідинами, яка могла працювати як природна «хімічна батарея».

Дослідник зазначає, що дуже високі показники лужності часто фіксували вже після того, як рідини піднімали на поверхню та охолоджували. За реальних температур і тиску на океанічному дні умови могли бути зовсім іншими.

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На думку Тутоло, це настільки фундаментальні проблеми, що гіпотезу про гідротермальне походження життя варто серйозно переглянути.

Більш перспективним сценарієм він вважає невеликі водойми та озера на поверхні ранньої Землі.

Дослідження показують, що у водоймах, які періодично висихають і знову наповнюються водою, могли виникати умови для утворення РНК, білків і ліпідів — ключових компонентів живих систем.

Такий висновок може вплинути і на пошуки життя за межами Землі. Якщо життя справді зародилося не в океанічних глибинах, а у поверхневих водоймах, науковцям, можливо, доведеться інакше оцінювати перспективність Марса та крижаних супутників інших планет.

На думку редакції PSM, ця робота не «закриває» гіпотезу гідротермальних джерел, але добре показує, наскільки швидко можуть змінюватися навіть усталені наукові уявлення. Найцікавіше тут те, що питання походження життя залишається відкритим: що більше ми дізнаємося про хімію ранньої Землі, то складнішим стає пошук одного універсального сценарію.

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Джерело: ScienceAlert.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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