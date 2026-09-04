close-btn
PaySpaceMagazine

Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

04.09.2026 14:20
Микола Деркач

Дослідники Університету Бристоля разом із Управлінням з атомної енергії Великої Британії розробили прототип алмазної ядерної батареї, яка теоретично може працювати тисячі років без підзарядки

Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

Фото: chatgpt.com

У її основі — вуглець-14, радіоактивний ізотоп із періодом напіврозпаду близько 5700 років. Це означає, що через такий проміжок часу джерело живлення все ще може зберігати приблизно половину початкової потужності.

Принцип роботи відрізняється від звичайних акумуляторів. Під час розпаду вуглець-14 випускає електрони, а синтетичний алмаз одночасно виконує роль напівпровідника та захисної оболонки. У результаті утворюється невеликий, але стабільний електричний струм.

Потужність такої батареї вимірюється у мікроватах, тому вона не підходить для смартфонів, ноутбуків чи електромобілів. Її потенціал зовсім в іншому — живити пристрої, які мають працювати роками або десятиліттями без обслуговування.

Серед можливих сфер застосування — медичні імпланти, віддалені сенсори, підводне обладнання та космічні апарати. У таких системах заміна батареї може бути складною, дорогою або взагалі неможливою.

Читайте також: Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН

Окрема перевага технології — походження самого вуглецю-14. Його можна отримувати з графітових блоків, які використовувалися у ядерних реакторах і після демонтажу вважаються радіоактивними відходами.

Таким чином, частину складних для утилізації матеріалів потенційно можна перетворювати на довготривале джерело енергії. Алмазна оболонка при цьому утримує радіоактивний матеріал усередині та поглинає випромінювання.

Втім, технологія поки перебуває на стадії прототипу. Для комерційного використання знадобляться додаткові випробування, масштабування виробництва та регуляторні дозволи.

Дослідники вже вивчають можливості співпраці з бізнесом, щоб вивести розробку за межі лабораторії.

На думку редакції PSM, головна цінність цієї технології не в тому, що батарея «живе 5700 років». Набагато важливіше, що вона пропонує зовсім інший підхід до живлення пристроїв: мінімальна потужність, зате дуже довга автономність. Для медичних імплантів, космічної техніки чи віддалених сенсорів саме це може бути вирішальною перевагою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Учені розробили нову цинк-йодну батарею

Науковці знайшли у Всесвіті аномалію, пов’язану з чорними дірами

Учені виявили шість загадкових структур у надрах Землі

Джерело: FuturaSciences.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує 04.09.2026

Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує
Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН 03.09.2026

Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН
Учені розробили нову цинк-йодну батарею 02.09.2026

Учені розробили нову цинк-йодну батарею
Науковці знайшли у Всесвіті аномалію, пов’язану з чорними дірами 01.09.2026

Науковці знайшли у Всесвіті аномалію, пов’язану з чорними дірами
Учені виявили шість загадкових структур у надрах Землі 31.08.2026

Учені виявили шість загадкових структур у надрах Землі
Магнітні бурі та сонячна активність: чого очікувати цього тижня 31.08.2026

Магнітні бурі та сонячна активність: чого очікувати цього тижня

Вибір редакції
Всі
Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

 Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ ввів в обіг нову банкноту

 Сьогодні  18:20

Можливе нове падіння Біткоїна — Fidelity

 Сьогодні  17:00

Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує

 Сьогодні  15:40

НБУ оштрафував iPay на 16,5 млн грн

 Сьогодні  14:20

Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

 Сьогодні  13:00

Revolut отримав банківську ліцензію у США

 Сьогодні  11:40

Криптотрейдер перетворив $5 000 на $5,69 млн

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.