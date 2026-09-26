Як змінилися ціни на квартири в Україні у 2026

Однокімнатні квартири за рік подорожчали майже в усіх обласних центрах України. Причому Київ уже не очолює рейтинг найдорожчого житла — столицю випередили Ужгород та Львів

Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли медіанні ціни пропозицій на однокімнатні квартири у серпні 2025 та серпні 2026 року.

Найдорожчими виявилися квартири в Ужгороді — медіанна ціна сягнула $78,3 тис., що на 13% більше, ніж торік. На другому місці Львів — $77,2 тис. (+19%). Київ посів третю позицію з показником близько $75 тис. та річним зростанням лише на 4%.

Найшвидше житло дорожчало не у найбільших містах. Лідером став Хмельницький, де медіанна ціна однокімнатної квартири зросла на 20% — до $44,7 тис. У Вінниці та Кропивницькому приріст становив по 17% — до $59,2 тис. та $31,8 тис. відповідно. В Одесі й Івано-Франківську квартири подорожчали на 16% — до $51,9 тис. та $50,2 тис.

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У Чернівцях медіанна ціна становить $60,2 тис. (+6%), Житомирі — $52 тис. (+11%), Черкасах — $48,3 тис. (+7%), Полтаві — $39,6 тис. (+7%). У Дніпрі однокімнатна квартира коштує в медіані $31,6 тис. (+4%), Харкові — $25,1 тис. (+6%), Миколаєві — $20,5 тис. (+6%), Запоріжжі — близько $16 тис. (+2%).

Є лише два винятки із загальної тенденції. У Рівному медіанна вартість знизилася на 5% — до $55,5 тис., а в Херсоні впала на 14% — приблизно до $12 тис. Це найнижчий показник серед проаналізованих обласних центрів.

Редакція PSM звертає увагу, що дослідження відображає медіанні ціни в оголошеннях про продаж, а не остаточну вартість реальних угод. Водночас дані добре демонструють розрив на українському ринку: між Ужгородом і Херсоном ціна однокімнатної квартири відрізняється більш ніж у шість разів.

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Джерела: finteco.com.ua; rbc.ua.