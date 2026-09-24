НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації

Національний банк розширив перелік інформації, яку українські банки мають обов’язково оприлюднювати

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України продовжує роботу над поступовим приведенням вимог до розкриття банками інформації відповідно до найкращої практики ЄС.

Із кінця 2026 року банки публікуватимуть на власних вебсайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності, які будуть встановлені для них за результатами наглядового процесу в межах Pillar II. Ця інформація буде також оприлюднена на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ до 31 грудня.

Також із листопада 2026 року банки додатково розкриватимуть на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).

Розширення обсягу інформації дасть змогу учасникам ринку повніше оцінювати достатність капіталу та стан ліквідності банків, сприятиме збереженню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни, а отже – фінансовій стабільності.

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Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 22 вересня 2026 року № 110 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11», що набирає чинності з 1 листопада 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що розширення публічної інформації про банки може допомогти клієнтам краще оцінювати їхню діяльність. Водночас практична користь залежатиме від того, наскільки доступними та зрозумілими будуть ці дані.

Довідково

Перелік інформації, що публікується в розрізі банків, визначено в постанові Правління Нацбанку України від 15 лютого 2018 року № 11 (зі змінами). Згідно з нею опублікуванню підлягає інформація про дотримання банками значень пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, значень нормативів капіталу та їхніх складових, балансові показники та складові фінансового результату, класифікацію кредитів залежно від пруденційної оцінки кредитного ризику, розподіл суми вкладів населення в банки за розміром та суми можливого відшкодування вкладів ФГВФО, складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та результати оцінки стійкості

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