Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації

24.09.2026 10:10
Микола Деркач

Національний банк розширив перелік інформації, яку українські банки мають обов’язково оприлюднювати

НБУ зобов’язав банки розкривати більше інформації

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України продовжує роботу над поступовим приведенням вимог до розкриття банками інформації відповідно до найкращої практики ЄС.

Із кінця 2026 року банки публікуватимуть на власних вебсайтах індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності, які будуть встановлені для них за результатами наглядового процесу в межах Pillar II. Ця інформація буде також оприлюднена на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ до 31 грудня.

Також із листопада 2026 року банки додатково розкриватимуть на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR).

Розширення обсягу інформації дасть змогу учасникам ринку повніше оцінювати достатність капіталу та стан ліквідності банків, сприятиме збереженню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни, а отже – фінансовій стабільності.

Також читайте: НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 22 вересня 2026 року № 110 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11», що набирає чинності з 1 листопада 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що розширення публічної інформації про банки може допомогти клієнтам краще оцінювати їхню діяльність. Водночас практична користь залежатиме від того, наскільки доступними та зрозумілими будуть ці дані.

Довідково

Перелік інформації, що публікується в розрізі банків, визначено в постанові Правління Нацбанку України від 15 лютого 2018 року № 11 (зі змінами). Згідно з нею опублікуванню підлягає інформація про дотримання банками значень пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, значень нормативів капіталу та їхніх складових, балансові показники та складові фінансового результату, класифікацію кредитів залежно від пруденційної оцінки кредитного ризику, розподіл суми вкладів населення в банки за розміром та суми можливого відшкодування вкладів ФГВФО, складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та результати оцінки стійкості

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ виправив дані платіжного балансу за 2020-2026

Як змінився реальний ВВП України у 2026 — НБУ

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену символу української культури

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Visa запускає новий захист від шахрайства для банків 21.09.2026

Visa запускає новий захист від шахрайства для банків
НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків 21.09.2026

НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП для банків
Від рахунку до платежів: як цифровий банкінг спрощує щоденну роботу ФОП 21.09.2026

Від рахунку до платежів: як цифровий банкінг спрощує щоденну роботу ФОП
НБУ підвищив облікову ставку 17.09.2026

НБУ підвищив облікову ставку
ФРС підвищила процентну ставку до 4%: що буде далі 17.09.2026

ФРС підвищила процентну ставку до 4%: що буде далі
ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України 10.09.2026

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

Вибір редакції
Всі
Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

 UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить
ТОП статей 18.09.2026

UPI в Індії: як працюють платежі без комісії і хто за них платить

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика
ТОП статей 14.09.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

 Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

Останні новини
Сьогодні  17:10

Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна

 Сьогодні  16:00

Науковці створили батарею, яка працює в організмі та поступово розкладається

 Сьогодні  14:50

iPhone зможе блокуватися в руках злодія: що готує Apple

 Сьогодні  13:40

Як Україна зберігає фінансову стійкість та чого може навчити світ — НБУ

 Сьогодні  12:30

Люди вперше отримали радіосигнал із далекої планети

 Сьогодні  12:20

Українські стартапи презентують свої проєкти та змагатимуться за $5000

 Сьогодні  11:20

Що може підняти XRP до $2: аналітик назвав ключову умову

 Всі новини
banner
credit link image