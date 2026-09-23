Comfy запускає власний маркетплейс

Один із найбільших українських продавців техніки та електроніки Comfy починає працювати за моделлю маркетплейсу. Тепер на сайті та в застосунку компанії можна буде купувати не лише власний асортимент ритейлера, а й товари сторонніх продавців

Таким чином, Comfy поступово переходить від класичної моделі магазину до онлайн-платформи, яка об’єднуватиме різних мерчантів і значно ширший вибір товарів.

Пропозиції партнерів уже інтегрують у comfy.ua та мобільний застосунок. Біля кожного такого товару користувач бачитиме інформацію про конкретного продавця, зможе переглянути відгуки та вибрати доступний варіант доставки.

На першому етапі Comfy планує розвивати маркетплейс у категоріях, які вже знайомі його аудиторії. Надалі компанія розраховує поступово виходити у суміжні товарні сегменти.

Плани масштабні: до кінця 2027 року на платформі хочуть зібрати близько 300 продавців, а загальний асортимент збільшити до 500 тис. товарів.

При цьому Comfy не планує зберігати всі товари партнерів на власних складах. Для таких замовлень використовуватимуть модель дропшипінгу — продавець сам відправлятиме покупку безпосередньо клієнту. У компанії очікують, що це дозволить спростити логістику та скоротити час доставки.

Рішення про перехід до нової бізнес-моделі в Comfy ухвалили ще наприкінці 2025 року. Однією з причин стала зміна поведінки покупців.

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За даними компанії, зараз понад 70% клієнтів спочатку вибирають товар онлайн, навіть якщо згодом приходять за покупкою до фізичного магазину. Тож цифровий майданчик фактично стає основною точкою знайомства споживача з асортиментом.

Засновник і ключовий бенефіціар Comfy Станіслав Роніс пояснює запуск маркетплейсу змінами на глобальному ринку роздрібної торгівлі. За його словами, конкуренції лише за рахунок ціни вже недостатньо, тому компанія хоче об’єднати широкий асортимент із власним рівнем сервісу та довірою до бренду.

Для запуску нового напряму Comfy також оновила внутрішні бізнес-процеси та технологічну інфраструктуру. Протягом 2026–2027 років компанія планує продовжити масштабування маркетплейсу та розвивати IT-системи для підключення нових категорій і продавців.

На думку редакції PSM, запуск власного маркетплейсу для Comfy означає значно більшу зміну, ніж просто розширення каталогу. Ритейлер фактично переходить до моделі, де заробляє не лише на продажі власних товарів, а й на створенні платформи для інших продавців. Ключовим випробуванням стане те, чи вдасться компанії зберегти звичний для клієнтів рівень сервісу, коли за виконання частини замовлень відповідатимуть сторонні партнери.

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Джерело: Dilo.ua.