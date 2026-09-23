Як зміниться держборг України у 2027 — Гетманцев

У проєкті Бюджету-2027 державний борг прогнозують на рівні 110,4% ВВП. Водночас Україні ще потрібно підтвердити зовнішнє фінансування на $32,6 млрд

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи заплановані запозичення та боргові виплати на наступний рік.

За наведеними ним показниками, граничний обсяг державного боргу у 2027 році становитиме 12 307,1 млрд грн, або 110,4% ВВП. Окремо гарантований державою борг — зобов’язання, за якими держава виступає гарантом, — прогнозують на рівні 382,2 млрд грн, або 3,5% ВВП.

Для фінансування загального фонду держбюджету планують залучити 2 275,6 млрд грн запозичень. Основна частина припаде на зовнішні джерела — 1 731,2 млрд грн. На внутрішньому ринку розраховують позичити ще 544,4 млрд грн.

При цьому значні суми доведеться спрямувати на виконання вже наявних боргових зобов’язань. На погашення держборгу передбачено 706,7 млрд грн: 162,3 млрд грн за зовнішнім боргом і 544,4 млрд грн — за внутрішнім. Ще 474,1 млрд грн закладають на обслуговування боргу. Разом ці платежі становитимуть понад 1,18 трлн грн.

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За запланованого дефіциту бюджету на рівні 15% ВВП залучення міжнародних коштів залишається критично важливим. Однак домовленості щодо частини необхідного фінансування ще не завершені.

«Наразі частина необхідного ресурсу ще потребує підтвердження – йдеться про 32,6 млрд дол. Для порівняння: у вересні 2025 року під час підготовки проекту Бюджету-2026 непідтвердженими залишалися близько 19 млрд дол.», — зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що доступ до коштів міжнародних партнерів безпосередньо залежить від виконання Україною своїх зобов’язань.

«Тому наше завдання – зробити все необхідне, щоб це фінансування було забезпечене. Для цього маємо виконувати взяті на себе зобов’язання та повернутися до графіка домовленостей з МВФ, ЄС та іншими міжнародними партнерами. Від цього безпосередньо залежить доступ до зовнішнього фінансування», — підкреслив депутат.

Редакція PSM звертає увагу, що наведені суми є показниками проєкту бюджету, а не остаточно затвердженими обсягами боргу та запозичень. Непідтверджене фінансування також не означає відмови партнерів надати кошти. Проте його масштаб показує, наскільки виконання Бюджету-2027 залежатиме від результатів переговорів та своєчасного надходження міжнародної підтримки.

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