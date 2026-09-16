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Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев

16.09.2026 11:30
Микола Деркач

Україна витрачає на війну близько $190 млн щодня, водночас власними податковими надходженнями держава покриває лише приблизно третину всіх видатків. На тлі зростання оборонних потреб і проблем із зовнішнім фінансуванням бюджетний розрив вимірюється десятками мільярдів доларів

Скільки Україні коштує день війни — Гетманцев

Фото: unsplash.com; chatgpt.com

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

«Війна коштує 190 млн доларів на день, а за рахунок податків ми фінансуємо лише третину наших видатків».

За словами політика, додатковий тиск на економіку створюють обстріли енергетики та великих підприємств, удари по логістиці й паливна криза на Близькому Сході. Він оцінює недовиконання бюджету приблизно у $1 млрд і очікує подальшого збільшення цього показника.

Масштаб навантаження на бюджет підтверджують і дані Комітету Верховної Ради з питань бюджету. За словами його голови Роксолани Підласої, за вісім місяців 2026 року Україна витратила на безпеку й оборону майже $42 млрд, тоді як власних доходів бюджету та внутрішніх запозичень залучила лише на $39 млрд. Внутрішній та імпортний ПДВ за цей період недовиконано на $1,35 млрд.

Окремою проблемою залишається дефіцит фінансування оборони у $27 млрд до кінця року. За словами Підласої, значна частина цієї суми необхідна саме на закупівлю озброєння.

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Гетманцев також заявив, що під загрозою перебуває отримання частини зовнішнього фінансування через невиконані Україною зобов’язання перед партнерами.

«Маємо 27 млрд доларів дефіциту військового бюджету і ще 29,5 млрд доларів фінансування від партнерів, яке не можемо отримати через невиконання міжнародних зобов’язань. Цей розрив — близько чверті ВВП країни».

Залежність бюджету від зовнішньої підтримки залишається значною. Зокрема, у межах Ukraine Facility Україна вже залучила понад €29,5 млрд, а подальші транші прив’язані до виконання погоджених реформ та індикаторів.

На думку редакції PSM, проблема полягає вже не лише у самому розмірі дефіциту, а у швидкості, з якою держава може мобілізувати ресурси. В умовах, коли оборонні витрати неможливо суттєво скоротити, будь-яке відставання з реформами або затримка зовнішнього фінансування швидко перетворюється з політичної проблеми на прямий ризик для стійкості бюджету.

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Рубрики: АналітикаВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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