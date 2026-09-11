На смартфонах в Україні фіксують дивний збій: як його виправити

Користувачі смартфонів в Україні можуть зіткнутися з несподіваною проблемою — пристрій раптово починає показувати неправильний час або визначати хибне місцерозташування. Це стосується не лише iPhone, а й смартфонів на Android

Проблема може виникати через роботу засобів радіоелектронної боротьби, які впливають на супутникову навігацію. Через спотворення GPS-сигналу телефон іноді помилково визначає місцеперебування користувача та підбирає для нього невідповідний часовий пояс.

Подібний ефект раніше пояснювали й у Генеральному штабі ЗСУ. Під час відбиття російських повітряних атак в Україні застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS, або спуфінг. Одним із побічних наслідків такого впливу може стати порушення системи точного часу, яку використовують смартфони з увімкненим автоматичним налаштуванням.

Тому під час повітряних тривог користувач може побачити на iPhone зовсім інший регіон або країну, а разом із цим — неправильний час. Якщо це сталося, варто перевірити параметри дати й часу. Apple дозволяє відмовитися від автоматичного визначення та встановити часовий пояс вручну.

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Для цього потрібно відкрити «Параметри», перейти до розділу «Загальні» — «Дата і час», вимкнути опцію «Задавати автоматично», а потім вибрати потрібний часовий пояс. Якщо змінити ці параметри не вдається, причиною можуть бути обмеження «Екранного часу» або встановлений корпоративний профіль. Apple також рекомендує перевірити підключення до інтернету та актуальність програмного забезпечення.

Водночас неправильний час на смартфоні не обов’язково свідчить про несправність самого iPhone. В українських реаліях причина може полягати саме у зовнішньому впливі на супутникову навігацію.

Схожі збої можуть виникати й на смартфонах з Android. Якщо на пристрої активоване автоматичне визначення місцерозташування та часового поясу, спотворений GPS-сигнал може призвести до того, що телефон помилково «перенесе» користувача в інший регіон. У результаті може змінитися не лише геолокація, а й системний час. Тому в районах, де активно працюють засоби РЕБ, за потреби варто вимкнути автоматичне визначення часового поясу та встановити його вручну.

На смартфонах з Android проблему можна вирішити схожим способом. Якщо через роботу РЕБ пристрій неправильно визначає місцеперебування і разом із ним змінює час, варто відкрити «Налаштування» → «Система» → «Дата й час», вимкнути автоматичне визначення часового поясу або опцію використання геолокації для його встановлення та вручну вибрати часовий пояс України.

Назви пунктів меню можуть дещо відрізнятися залежно від виробника смартфона. При цьому повністю вимикати геолокацію необов’язково — достатньо заборонити системі використовувати її для автоматичного вибору часового поясу. Google підтверджує, що Android може визначати часовий пояс за місцезнаходженням, а користувач може перейти на ручне налаштування.

Редакція PSM звертає увагу, що через роботу РЕБ смартфон може некоректно визначати часовий пояс, а це здатне вплинути на будильники, нагадування та інші функції, прив’язані до часу. У таких випадках варто перевірити налаштування пристрою та за потреби встановити часовий пояс вручну.

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Джерела: zsu.gov.ua; news.telegraf.com.ua; support.apple.com.