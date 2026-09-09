Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

Українські інвестори звикли до ОВДП, однак на ринку є ще один схожий інструмент — муніципальні облігації. Вони дозволяють отримувати дохід від боргових паперів і водночас вкладати кошти у конкретні проєкти українських громад

Про це йдеться у матеріалі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Муніципальні облігації, або ОВМП, працюють за знайомим для власників ОВДП принципом: інвестор фактично позичає гроші емітенту на визначений строк, а потім отримує вкладені кошти назад разом із доходом. Головна відмінність у тому, хто залучає гроші. ОВДП випускає держава, тоді як ОВМП — органи місцевого самоврядування.

Залучені таким способом кошти можуть спрямовуватися на конкретні проєкти — транспорт, житло, водопостачання, енергетику, модернізацію тепломереж або створення власної генерації. Тобто інвестор може розуміти, на розвиток якого напряму працюють його гроші.

Ще одна потенційна перевага — можливість продати облігації до строку погашення на вторинному ринку. Однак це працює лише за умови достатньої ліквідності, а саме її розвиток НКЦПФР називає одним із головних завдань для цього сегмента.

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Водночас ОВМП не є прямою заміною державним облігаціям. Ризик інвестора залежить від фінансового стану конкретної громади, умов випуску та її здатності виконати боргові зобов’язання. Крім того, для фізичних осіб ОВДП мають важливу перевагу: дохід від них не оподатковується у порядку, передбаченому Податковим кодексом, тоді як муніципальні папери такої пільги не мають.

ОВМП можуть бути цікавими насамперед інвесторам із середньо- та довгостроковим горизонтом, які хочуть диверсифікувати облігаційну частину портфеля та готові окремо оцінювати надійність емітента. Також цей інструмент може зацікавити тих, для кого важливо не лише отримати дохід, а й спрямувати капітал у розвиток конкретної громади.

У 2026 році НКЦПФР спростила процедуру випуску таких паперів, а низка громад уже вивчає можливість їх використання. Водночас ринок залишається невеликим: у 2004-2022 роках в Україні зареєстрували трохи більше 60 випусків муніципальних облігацій.

Редакція PSM звертає увагу, що муніципальні облігації можуть стати цікавим доповненням до ОВДП, але підходять не всім. Перед купівлею варто оцінити дохідність після податків, строк погашення, ліквідність паперів і фінансовий стан громади-емітента. Саме співвідношення цих параметрів із дохідністю покаже, чи виправданий додатковий ризик.

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