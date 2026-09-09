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Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

09.09.2026 18:30
Микола Деркач

Українські інвестори звикли до ОВДП, однак на ринку є ще один схожий інструмент — муніципальні облігації. Вони дозволяють отримувати дохід від боргових паперів і водночас вкладати кошти у конкретні проєкти українських громад

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться у матеріалі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Муніципальні облігації, або ОВМП, працюють за знайомим для власників ОВДП принципом: інвестор фактично позичає гроші емітенту на визначений строк, а потім отримує вкладені кошти назад разом із доходом. Головна відмінність у тому, хто залучає гроші. ОВДП випускає держава, тоді як ОВМП — органи місцевого самоврядування.

Залучені таким способом кошти можуть спрямовуватися на конкретні проєкти — транспорт, житло, водопостачання, енергетику, модернізацію тепломереж або створення власної генерації. Тобто інвестор може розуміти, на розвиток якого напряму працюють його гроші.

Ще одна потенційна перевага — можливість продати облігації до строку погашення на вторинному ринку. Однак це працює лише за умови достатньої ліквідності, а саме її розвиток НКЦПФР називає одним із головних завдань для цього сегмента.

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Водночас ОВМП не є прямою заміною державним облігаціям. Ризик інвестора залежить від фінансового стану конкретної громади, умов випуску та її здатності виконати боргові зобов’язання. Крім того, для фізичних осіб ОВДП мають важливу перевагу: дохід від них не оподатковується у порядку, передбаченому Податковим кодексом, тоді як муніципальні папери такої пільги не мають.

ОВМП можуть бути цікавими насамперед інвесторам із середньо- та довгостроковим горизонтом, які хочуть диверсифікувати облігаційну частину портфеля та готові окремо оцінювати надійність емітента. Також цей інструмент може зацікавити тих, для кого важливо не лише отримати дохід, а й спрямувати капітал у розвиток конкретної громади.

У 2026 році НКЦПФР спростила процедуру випуску таких паперів, а низка громад уже вивчає можливість їх використання. Водночас ринок залишається невеликим: у 2004-2022 роках в Україні зареєстрували трохи більше 60 випусків муніципальних облігацій.

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

Фото: НКЦПФР

Редакція PSM звертає увагу, що муніципальні облігації можуть стати цікавим доповненням до ОВДП, але підходять не всім. Перед купівлею варто оцінити дохідність після податків, строк погашення, ліквідність паперів і фінансовий стан громади-емітента. Саме співвідношення цих параметрів із дохідністю покаже, чи виправданий додатковий ризик.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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