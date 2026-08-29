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Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в акції Apple на початку 2026

29.08.2026 11:30
Микола Деркач

Інвестор, який вклав $10 000 в акції Apple на початку 2026 року, до кінця серпня вже отримав би понад $1,6 тис. прибутку. Зростання паперів компанії підтримали сильні фінансові результати та високі очікування навколо розвитку штучного інтелекту

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в акції Apple на початку 2026

Фото: pixabay.com

2 січня акції Apple торгувалися приблизно по $271,01. За такої ціни на $10 000 можна було придбати близько 37,9 акції компанії.

Станом на 27 серпня вартість такої інвестиції зросла приблизно до $11 603. Таким чином, лише за рахунок подорожчання акцій інвестор отримав би близько $1 603 прибутку.

Додатковий дохід забезпечили б дивіденди. Протягом року Apple здійснила кілька квартальних виплат, завдяки яким власник такого пакета акцій отримав би ще близько $30 до сплати податків.

Від початку 2026 року папери Apple подорожчали більш ніж на 16%, а їхня ціна цього року оновила історичний максимум.

Одним із головних факторів зростання ринку називають посилення інтересу до продуктів та технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом. Інвестори очікують, що нові AI-функції та продуктивніше обладнання підтримуватимуть продажі пристроїв компанії.

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Фінансові результати Apple також перевищили очікування ринку. За підсумками третього фінансового кварталу 2026 року компанія отримала $109,42 млрд виручки, що на 16,4% більше, ніж роком раніше.

Аналітики в середньому очікували показник на рівні $108,86 млрд.

Паралельно Apple продовжує оновлювати лінійку пристроїв із фокусом на продуктивність для AI-завдань. Серед останніх новинок — Mac Studio з чипами M5 Max і M5 Ultra, а також новий Mac mini з процесорами M6 і M5 Pro.

На тлі сильних результатів аналітик Bank of America Вамсі Мохан підтвердив рекомендацію Buy для акцій Apple і встановив 12-місячну цільову ціну на рівні $380.

За такої оцінки папери компанії мають потенціал подальшого зростання приблизно на 20,6% від поточного рівня. Водночас фактична дохідність інвестора залежатиме не лише від фінансових показників Apple, а й від загального настрою на технологічному ринку та того, наскільки компанії вдасться конвертувати інтерес до AI у стабільне зростання продажів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: AppleІнвестиціїСвітНовини
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