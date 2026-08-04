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Apple виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

04.08.2026 14:20
Ольга Деркач

Apple (NASDAQ: AAPL) готується до чергової квартальної виплати дивідендів. Кошти надійдуть акціонерам у четвер, 13 серпня 2026 року. Право на виплату матимуть інвестори, які придбали акції до ексдивідендної дати — 10 серпня

Apple виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Фото: pixabay.com

Розмір дивідендів становитиме $0,27 на одну акцію. Отже, власник 100 акцій AAPL отримає $27. За поточної вартості цінних паперів дивідендна дохідність Apple становить лише близько 0,36% річних.

Невисокі дивіденди є типовими для технологічного сектору. Компанії, що активно розвиваються, часто спрямовують значну частину прибутку на нові продукти, дослідження та розширення бізнесу. Інвестори при цьому розраховують насамперед на зростання вартості акцій, яке має компенсувати невеликі регулярні виплати.

Для найбільших власників цінних паперів Apple навіть така ставка означає суттєві суми. Зокрема, Тім Кук, якому належать близько 3,35 млн акцій компанії, може отримати приблизно $905 тис. Артуру Левінсону, найбільшому індивідуальному акціонеру Apple, мають виплатити близько $1,01 млн.

Водночас остання динаміка AAPL змушує інвесторів уважніше придивлятися до дивідендної політики компанії. У період із серпня 2016-го до серпня 2021 року акції Apple подорожчали приблизно на 450%. Інвестиція у $1 тис. за цей час могла зрости до $5,5 тис.

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Протягом наступних п’яти років темпи сповільнилися: акції додали 107,62%. Відповідно, вкладені на початку періоду $1 тис. перетворилися б на $2 076. Для порівняння, папери Walmart (NYSE: WMT) із 2021 року зросли на 128,69%, а їхня дивідендна дохідність становить 0,89%. Акції Coca-Cola (NYSE: KO) подорожчали на 53,35%, проте компанія пропонує значно вищу дохідність — 2,44% річних.

Ситуація стала ще помітнішою у 2026 році. Наприкінці липня акції Apple зростали приблизно на 25% від початку року, але станом на 4 серпня їхній приріст скоротився до 11,96%. Після публікації останнього фінансового звіту папери компанії втратили близько 10%, опустившись до $303,42.

Apple залишається одним із найцінніших і найвідоміших технологічних бізнесів світу. Проте уповільнення зростання акцій може посилити дискусію про те, чи варто компанії підвищувати дивіденди, аби зберегти привабливість своїх паперів для інвесторів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: AppleІнвестиціїСвітНовини
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