4 найкращі планшети від Apple для студентів

17.04.2026 10:43
Микола Деркач
Планшет — зручне рішення для навчання. Він компактніший за ноутбук, легко поміщається в рюкзак і підходить для щоденного використання. При цьому великий екран набагато зручніший за смартфон — можна працювати з документами, читати, дивитися лекції та робити нотатки.

Найкращий варіант — купити iPad для навчання. Планшети Apple залишаються актуальними протягом кількох років, а підібрати відповідну модель можна в інтернет-магазині GRO.

Компанія Apple випускає iPad з 2010 року. Сьогодні на ринку представлено чотири серії планшетів:

  • базова серія — універсальний варіант для навчання, який підходить для конспектів, роботи з документами, онлайн-занять та перегляду контенту, має достатню продуктивність і хорошу автономність;
  • iPad mini — компактне рішення, яке зручно носити з собою, тримати в одній руці та швидко робити нотатки;
  • iPad Air — планшет з хорошим балансом характеристик, який часто обирають студенти творчих спеціальностей, наприклад, дизайнери або ілюстратори, яким потрібен більш потужний процесор для роботи з графікою;
  • iPad Pro — гаджет з максимальною продуктивністю, який може стати чудовою альтернативою ноутбуку, оскільки підходить для програмування, складної графіки та відеомонтажу.

За потреби до планшета можна підключити клавіатуру. Це розширить можливості пристрою та перетворить його на повноцінний інструмент для навчання та роботи.

Основні технічні характеристики планшетів Apple

Щоб зрозуміти, яка модель підійде саме вам, варто порівняти параметри популярних пристроїв. Зверніть увагу на такі характеристики:

ХарактеристикаiPad (базова версія)iPad miniiPad AiriPad Pro
ПроцесорА16A17 ProM2/М3/М4М4/М5
Внутрішній накопичувач64, 256 ГБДо 512 ГБДо 1 ТБДо 2 ТБ
Оперативна пам’ять4 ГБ6 ГБ8 ГБ8/16 ГБ
Діагональ екрана10,9 дюйма8,3 дюйма11 и 13 дюймів11 и 13 дюймів
Тип дисплеяLiquid RetinaLiquid RetinaLiquid RetinaUltra Retina XDR, поддержка ProMotion
ІнтерфейсиUSB-CUSB-CUSB-CUSB-C/Thunderbolt
ПризначенняДля повсякденних завданьДля медіа та навчанняДля малювання та творчих завданьДля програмування, створення ілюстрацій

Універсального рішення немає — вибір залежить від ваших завдань і потреб. Базової версії достатньо для вивчення матеріалів і перегляду відеолекцій. Якщо планується складна робота в програмах, краще звернути увагу на більш просунуті моделі Air і Pro.

Переваги порівняно з іншими планшетами

Багатьом здається, що планшети Apple користуються попитом виключно завдяки репутації бренду. Це не так — ці гаджети пропонують користувачам безліч реальних переваг:

  • екосистема Apple для швидкої передачі файлів та синхронізації пристроїв;
  • висока продуктивність навіть через кілька років після виходу;
  • багатозадачність та робота з кількома додатками;
  • зручна система iPadOS, адаптована під великий екран;
  • тривала підтримка оновлень (5–6 років);
  • великий вибір додатків для навчання;
  • висока ліквідність при перепродажу.

Крім того, iPad підтримує фірмові аксесуари, які спрощують користування гаджетом. Наприклад, для нотаток і малювання стане в нагоді Apple Pencil, а бездротова клавіатура знадобиться для роботи з текстами та таблицями.

FAQ

Яку клавіатуру краще використовувати з iPad?

Практично всі Bluetooth-клавіатури можна підключити до планшета. Але найкращим варіантом буде використання оригінальної Apple Magic Keyboard або Smart Keyboard — фірмові аксесуари забезпечують максимальну зручність.

Наскільки автономні планшети iPad?

Більшість пристроїв демонструють гідну автономність. У режимі перегляду відео iPad працює близько 10 годин. При використанні мобільної мережі або під час інтенсивного навантаження час роботи скорочується приблизно до 9 годин.

Який термін служби акумулятора?

Компанія Apple гарантує збереження 80% ємності акумулятора після 1000 циклів заряджання. Це означає, що навіть через 3 роки експлуатації гаджет матиме високу автономність. Стан акумулятора можна перевірити в налаштуваннях — обов’язково враховуйте цей нюанс під час купівлі вживаного пристрою.

