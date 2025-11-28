Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон

Письмова угода, яка офіційно оформлювала партнерство під назвою Apple Computer Company — так компанія спершу називалася — у 1976 році, буде виставлена на аукціон. Тристорінковий контракт підписали Стів Джобс, Стів Возняк та Рон Вейн. Очікується, що документ принесе до $4 млн

Британський аукціонний дім Christie’s, що має міжнародні майданчики, зокрема у Нью-Йорку, включить цей контракт у каталог аукціону на початку 2026 року. У документі стоять підписи Стіва Джобса, Стіва Возняка та Рона Вейна, а також зазначені їхні частки у компанії, яка згодом стала однією з найбільших у світі.

Попри значення контракту, він діяв недовго. Менш ніж за рік, коли Apple Computer Company стала Apple Computer, Inc, Вейн уже продав свою 10% частку іншим співзасновникам.

Фактично він залишив компанію менш ніж через два тижні після її створення. У 2016 році в інтерв’ю BBC він казав, що не шкодує про це рішення, хоча 10% Apple на той момент уже коштували близько $60 млрд (а нині — ще більше). Кілька місяців потому він отримав лише $1 500 за повну відмову від усіх бізнес-прав у Apple. Показово, що згодом Вейн продав власний примірник того самого контракту за $500 — про що, як він зізнався BBC, він таки пожалкував.

Контракт, який готують до продажу, оцінюють у $2–4 млн. Його виставлять на аукціоні We the People: America at 250 у Нью-Йорку 23 січня. Це не перший випадок, коли на торги виставляють ключові артефакти з історії Apple. У 2023 році запечатаний iPhone першого покоління продали за $190 000 — приблизно у 300 разів дорожче за початкову ціну.

Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri.

