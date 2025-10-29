Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації

Акції компаній Apple та Microsoft зросли, піднявши ринкову капіталізацію кожної компанії понад $4 трлн. Обидві корпорації все ще поступаються Nvidia, яка залишається найдорожчою компанією у світі з капіталізацією понад $4,6 трлн. Microsoft уже досягала позначки $4 трлн у липні

Apple завершила день трохи нижче цієї межі, тоді як Microsoft утримала оцінку вище $4 трлн. Акції Microsoft піднялися приблизно на 2% після новини про завершення угоди, що дала компанії 27% частку в комерційному бізнесі OpenAI. Microsoft підтримує розробника ChatGPT з 2019 року.

Для Apple досягнення рівня $4 трлн стало першим в історії. Зростання її акцій триває останні кілька тижнів, оскільки нові моделі iPhone 17, представлені у вересні, демонструють кращі продажі, ніж попередники. За останні три місяці акції Apple зросли на 25%. Компанія опублікує фінансові результати за четвертий квартал 30 жовтня. Microsoft, чиї акції піднялися на 6% за цей же період, звітуватиме 29 жовтня.

«Акції Apple підходять до оприлюднення звіту з більш позитивними очікуваннями, ніж будь-коли за останній рік», — написав аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі.

Він рекомендує купувати ці акції й підвищив цільову ціну до $290 за штуку.

Компанії також вдалося уникнути найгірших наслідків від тарифів, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа. Apple перенесла значну частину ланцюга постачань для американського ринку до Індії та В’єтнаму, водночас зберігаючи добрі відносини з владою США щодо виробництва в країні.

«Оголошення про посилення внутрішніх інвестицій разом із швидким перенесенням виробництва товарів для американського ринку за межі Китаю покращило позиції Apple у контексті тарифної політики», — зазначив Чаттерджі.

Нагадаємо, що Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла. Нова система здатна розв’язувати певні проблеми швидше та з меншими енерговитратами, ніж сучасні цифрові комп’ютери. Крім того, AOC використовує мікро-LED та камерні сенсори для виконання обчислень. Дослідники називають винахід новою обчислювальною парадигмою.

