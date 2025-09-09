Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла

Команда Microsoft створила прототип аналогового оптичного комп’ютера (AOC), який може виконувати завдання, властиві штучному інтелекту (ШІ)

Нова система здатна розв’язувати певні проблеми швидше та з меншими енерговитратами, ніж сучасні цифрові комп’ютери. Крім того, AOC використовує мікро-LED та камерні сенсори для виконання обчислень. Дослідники називають винахід новою обчислювальною парадигмою.

«Найважливіше, що дає AOC, — це приблизно стократне підвищення енергоефективності. Для апаратного забезпечення це безпрецедентно», — пояснив Яннес Ґладров, дослідник ШІ у Microsoft.

Як працює аналоговий оптичний комп’ютер

Звичайні комп’ютери виконують обчислення, перемикаючи мільярди транзисторів. AOC натомість використовує світло та напругу різної інтенсивності, щоб додавати й множити числа у циклі зворотного зв’язку. Він багаторазово обчислює задачу, поступово покращуючи результат, поки не досягає «стабільного стану» — остаточного рішення.

Оскільки AOC не переводить аналогові сигнали у цифрові під час обчислень, він економить енергію та долає обмеження швидкості цифрових систем. Це робить його «спеціалізованим пошукачем стабільного стану» для окремих завдань ШІ та оптимізації, але не універсальним комп’ютером, зазначив Айдоган Озкан, експерт з оптичних обчислень з UCLA.

Цифровий двійник і практичні експерименти

Команда Microsoft також створила «цифрового двійника» — модель, що відтворює роботу фізичного AOC та може масштабуватися для складніших задач.

«Саме цифровий двійник дозволяє працювати з більшими проблемами, ніж здатен фізичний прилад зараз», — пояснив Майкл Генсен із Microsoft Health Futures.

Перші тести показали, що AOC може класифікувати зображення на рівні сучасних комп’ютерів. У майбутньому більший AOC із більшою кількістю змінних зможе перевершити цифрові системи за енергоефективністю.

Дослідники також використали цифрового двійника для реконструкції зображення МРТ розміром 320×320 пікселів, використавши лише 62,5% даних. Скан був відтворений точно, що, на думку вчених, може в майбутньому скоротити час проведення МРТ.

Ще один експеримент — розв’язання фінансових задач із пошуку найефективніших шляхів обміну коштів між кількома групами при мінімізації ризиків. AOC показав вищу результативність, ніж сучасні квантові комп’ютери.

Погляд у майбутнє

Наразі AOC існує лише як прототип. Але наступні версії з більшою кількістю мікро-LED сенсорів зможуть обробляти мільйони або навіть мільярди змінних одночасно.

«Наша довгострокова мета — зробити цю технологію важливою частиною майбутнього обчислень», — заявив Гітеш Баллані з команди Microsoft Cloud Systems Futures.

Джерело: Live Science.