Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару

Українська каршерингова компанія Getmancar розпочинає роботу на Середньому Сході. Сервіс виходить на ринок Катару, і це перший арабський напрям для бізнесу

Про плани та вже здійснений запуск в інтерв’ю Forbes розповів засновник та генеральний директор компанії Тарас Гетманський.

«Катар — транзитна країна з потужними авіалініями. Після чемпіонату світу з футболу там зберігається високий попит», — пояснює підприємець.

За його словами, на новому ринку Getmancar починає діяльність у форматі класичної оренди автомобілів, але в майбутньому компанія розглядає можливість поступового переходу саме до моделі каршерингу.

Для запуску сервісу в Катарі було залучено місцевого партнера. Спільними зусиллями створено стартовий автопарк, який налічує 55 автомобілів. Клієнтам доступні як бюджетні машини, наприклад Suzuki Dzire, так і автомобілі преміум-класу — BMW 7 Series, Audi A8, Mercedes C-Class. У парку також є позашляховики: Toyota Land Cruiser та Jeep Wrangler.

Вартість оренди починається від $24,72 на добу, а загальні інвестиції партнера у формування автопарку оцінюються приблизно у $1,2 млн. Сервіс працює в межах столиці Доха та в аеропорту, але водночас клієнти мають можливість пересуватись по всій країні та навіть виїжджати за її межі.

Цікаве по темі: Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

Getmancar — це український сервіс каршерингу, який сьогодні працює у трьох містах: Дніпро, Київ та Львів. Конкуренція на внутрішньому ринку невелика — у компанії є лише кілька локальних суперників.

Фінансові показники демонструють поступове зростання бізнесу: у 2021 році компанія отримала виторг у розмірі 45 млн грн, а вже у 2022-му — 88 млн грн. Актуальні дані за останні періоди Тарас Гетманський не розголошує. До початку повномасштабної війни інвесткомпанія Concorde Capital оцінювала вартість Getmancar у $15–17 млн.

Міжнародна експансія почалася восени 2022 року, коли сервіс запустився у Грузії. У квітні 2024-го до географії додалася Молдова, а у червні 2025-го — Румунія та Німеччина. На ринках Євросоюзу, а також у Катарі компанія працює за моделлю класичної оренди, тоді як в Україні зберігається формат каршерингу.

Засновником та власником Getmancar є Тарас Гетманський, який стартував із невеликого автопарку у 70 машин ще в січні 2018 року. З того часу компанія активно розвивалася, розширюючи як географію присутності, так і кількість клієнтів.

Станом на зараз сервіс має близько 310 000 користувачів в Україні. У Молдові кількість клієнтів становить приблизно 20 000, а у Грузії — майже 30 000. Якщо врахувати всі ринки, то загальна база клієнтів перевищує 350 000 осіб.

