Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

25 035 провадження проти компаній відкрила Податкова цьогоріч. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної

Кожне четверте провадження проти бізнесу цьогоріч відкрито у Києві — 5 757 справ від Податкової. Дніпропетровщина наздоганяє столицю: 4 738 проваджень. Замикає трійку Київщина — 1 467 проваджень.

Найбільше проваджень відкрила Податкова проти бізнесу у сфері оптової торгівлі — 5 380 справ. На другому місці — сфера сільського господарства та мисливства: 2 092 провадження. Наслідує сфера будівництва: 1 910 справ.

Лідером серед компаній, проти яких Податкова відкрила найбільше проваджень, приватне підприємство Деревтехсервіс із 29 провадженнями. За ним ідуть компанія Кравбуд (22), редакція міської газети «Кремінь» (20) та футбольний клуб «Кривбас» (17).

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили українці у 2025

Зауважимо, що не всі провадження зараз видимі — деякі вже погашені, тому зникли з переліку. Якщо ж подивитися на активні провадження — тобто ті, що відкриті давно, але досі не закриті, то абсолютним лідером тут є Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 зі 79 діючими провадженнями. Наслідують компанії Кварсит (40) та Лерс (39).

Найбільше ж активних проваджень за весь час наразі у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та Харківщині (1 418).

Нагадаємо, що Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів. Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов’язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Скільки податків надійшло до бюджету у 2025 — Податкова

Джерело: Опендатабот.