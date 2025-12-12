close-btn
Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот

12.12.2025 18:10
Микола Деркач

Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов’язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Опендатабот.

6 041 документальну перевірку ФОПів провела Податкова цьогоріч. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, однак у 3,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Попри відносно стримані темпи зростання кількості перевірок, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли — але є нюанс. Загалом 5,98 млрд грн донарахувала Податкова підприємцям за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році. Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити — наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 млрд грн. Для порівняння, торік за цей час узгодили майже половину донарахувань.

Схожа ситуація і зі штрафами. З нарахованих 2,59 млрд грн наразі узгодили лише 15% або 396,8 млн грн.

Варто зазначити, що узгоджена сума — це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень Податкової чи суду. Спершу податкова «нараховує», але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою.

Читайте також: Як зміниться оподаткування ФОП в Україні

Найбільш продуктивними цьогоріч були податківці на Львівщині — 805 перевірок. Далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433). Утім, за сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина — 1,87 млрд грн, з яких 72% припадає на штрафи. Втім, узгодили тут лише 1,7% — всього 31,3 млн грн. На Дніпропетровщині ситуація схожа: із 1,5 млрд грн донарахованих зобов’язань узгодили тільки 3% — 46,2 млн грн.

Рекордсменами стали податківці на Івано-Франківщини: там погодили 94% нарахованих сум, це 19,85 млн грн з 21,16 млн грн нарахованих.

