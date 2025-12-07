Як зміниться оподаткування ФОП в Україні

Можливі зміни в оподаткуванні ФОП з 2027 року. Роз’яснення Міністерства фінансів

Про це йдеться у поясненні Мінфіну.

«Мінфін відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, консультуючись з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами. Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту», контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг», — пояснюють у Мінфіні.

Зазначається, що впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу.

Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес.

Мінфін наголошує:

«Завдання такого комплексного рішення – об’єднати бізнес, ФОПів, аналітичні центри та суспільство навколо спільної мети: зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та, як результат, забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва».

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

У Міністерстві пояснюють, що в умовах повномасштабної агресії рф, що триває вже майже чотири роки, усі власні надходження Україна спрямовує на потреби сектору безпеки і оборони, обсяг яких постійно зростає. Для прикладу, у проєкті держбюджету-2026 на оборону та безпеку передбачено понад 2,8 трлн грн. Для забезпечення стійкого збільшення надходжень до бюджету Уряд у співпраці з Міжнародним валютним фондом визначив детінізацію одним із пріоритетів нової програми EFF на 2026–2029 роки.

«Уряд не планує підвищувати базові ставки податків, натомість фокусується на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази. Заплановані зміни мають забезпечити більш справедливі умови для бізнесу: коли підприємці з подібними оборотами працюють за однаковими правилами та не конкурують із тими, хто використовує податкові лазівки», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Спрощена система оподаткування створювалася для підтримки малого підприємництва. Водночас, за оцінками експертів частина недобросовісного бізнесу використовує окремі положення спрощеної системи для ухилення від сплати податків. Йдеться про різні моделі заниження податкових зобов’язань, які загалом призводять до втрат держбюджету на десятки мільярдів гривень щорічно. Ці кошти — пряме джерело фінансування сектору безпеки та оборони і інших критично важливих видатків.

Реєстрація платником ПДВ здійснюється виключно в електронному вигляді. На сьогодні уже запроваджено можливість реєстрації онлайн через Електронний кабінет, через Дію, під час подання заяви державному реєстратору та через будь яке комерційне програмне забезпечення для бухобліку. Розгляд заяви та прийняття рішення триває до трьох робочих днів, після чого статус платника ПДВ автоматично фіксується в реєстрі.

