НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн

30.12.2025 20:00
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до ТОВ «Пейтек» заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у вигляді штрафу та письмового застереження

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Департамент інспектування Національного банку здійснив планову перевірку ТОВ «Пейтек» у травні ‒ липні 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 12 803,9 тис. грн (12,8 млн грн) застосовано до ТОВ «Пейтек» за порушення вимог:

  • Закону України «Про платіжні послуги»;
  • Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2022 № 147 (зі змінами).

ТОВ «Пейтек» зобов’язано сплатити штраф протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня доведення до його відома відповідного рішення.

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано до ТОВ «Пейтек» за порушення вимог:

  • Закону України «Про платіжні послуги»;
  • Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.10.2022 № 217 (зі змінами).

Такі рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку України (далі – Комітет з нагляду) 29 грудня 2025 року. Рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення їх до відома установи.

ТОВ «Пейтек» зобов’язано вжити заходів для усунення порушень, а також недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 27 лютого 2026 року.

