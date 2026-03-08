Учені назвали точний вік Всесвіту

Вчені з Університету Болоньї разом із фахівцями Інституту астрофізики Лейбніца у Потсдамі запропонували інший підхід до розуміння так званої «напруги Габбла». Замість чергових суперечок щодо того, з якою швидкістю розширюється Всесвіт, дослідники вирішили подивитися на проблему під іншим кутом — порівняти різні оцінки його віку

У межах роботи команда проаналізувала дані про найдавніші зорі Чумацького Шляху. На основі цього аналізу вчені визначили найбільш імовірний вік Всесвіту приблизно у 13,6 млрд років. Принцип такого підходу доволі очевидний: Всесвіт не може бути молодшим за об’єкти, які вже існують у ньому. Саме тому максимально точне визначення віку цих найстаріших зір дозволяє встановити нижню межу віку самого Всесвіту й водночас додає новий, незалежний аргумент до тривалої наукової дискусії.

У рамках стандартної космологічної моделі швидкість розширення Всесвіту безпосередньо пов’язана з його віком. Якщо стала Габбла має більше значення, це означає, що Всесвіт молодший. Якщо ж вона менша — Всесвіт, відповідно, старший. Сучасні вимірювання дають два різні сценарії.

Дані, отримані на основі спостережень цефеїд та наднових, вказують приблизно на 13 млрд років. Водночас оцінки, які базуються на дослідженні реліктового випромінювання, дають значення ближче до 14 млрд років. Нові результати дослідження показали, що отримана оцінка віку не узгоджується з «молодшим» варіантом, зате добре вписується у «старший» сценарій.

У своїй роботі науковці використали великий каталог віків зір, сформований на основі даних космічної місії Gaia. До нього входять відомості більш ніж про 200 тис. зір. Із цієї масштабної бази дослідники відібрали приблизно сотню об’єктів, які вважаються найстарішими та мають найбільш надійні оцінки віку.

Автори роботи називають запропонований підхід «напругою віку». Вони очікують, що наступний реліз даних місії Gaia дозволить ще більше підвищити точність такого «зоряного годинника». Крім того, інші наукові ініціативи, зокрема концепція місії HAYDN, можуть допомогти зменшити систематичні похибки у вимірюваннях і точніше синхронізувати хронологію розвитку нашої Галактики.

