Планета нагрівається швидше, ніж очікували — вчені б’ють на сполох

Глобальне потепління прискорюється — науковці заявляють, що планета нагрівається майже вдвічі швидше, ніж раніше, що ставить під загрозу досягнення межі у 1,5°C вже до 2030 року

Глобальне потепління почало прискорюватися приблизно з 2015 року, свідчить новий аналіз Інституту досліджень впливу клімату Потсдама (PIK). Після усунення впливу відомих природних факторів, які впливають на температуру на планеті, дослідники вперше зафіксували статистично значуще прискорення темпів потепління.

За останнє десятиліття глобальна температура зросла приблизно на 0,35°C (залежно від набору даних). Для порівняння, у період з 1970 до 2015 року середній темп потепління становив трохи менше ніж 0,2°C за десятиліття. Автори дослідження зазначають, що останні десять років стали найшвидшим періодом потепління з початку інструментальних вимірювань температури у 1880 році.

«Ми тепер можемо продемонструвати сильне та статистично значуще прискорення глобального потепління приблизно з 2015 року», — заявив експерт зі статистики зі США та співавтор дослідження Грант Фостер. Результати роботи опубліковано 6 березня у науковому журналі Geophysical Research Letters.

«Ми відфільтровуємо відомі природні впливи з даних спостережень, щоб зменшити «шум» і чіткіше побачити довгостроковий сигнал потепління», — додав він.

Як науковці очищували кліматичні дані

Короткострокові природні події — такі як Ель-Ніньйо, виверження вулканів або сонячні цикли — можуть тимчасово підвищувати або знижувати глобальну температуру, інколи приховуючи довгострокову тенденцію потепління.

Щоб усунути цей ефект, дослідники проаналізували дані з п’яти найбільш використовуваних глобальних температурних наборів: NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth та ERA5. Після коригування показників з урахуванням природних факторів стало можливим чіткіше відокремити довгостроковий тренд.

«Скориговані дані показують прискорення глобального потепління з 2015 року зі статистичною впевненістю понад 98%, і цей результат узгоджується в усіх досліджених наборах даних», — пояснив провідний автор дослідження та науковець PIK Стефан Рамсторф.

Навіть після коригування даних надзвичайно спекотні 2023 та 2024 роки залишаються двома найтеплішими з початку сучасних вимірювань температури.

Ризик перевищення кліматичної межі

Дослідження не визначає конкретні причини прискорення потепління. Водночас автори зазначають, що кліматичні моделі вже передбачали таку тенденцію відповідно до сучасного розуміння змін клімату.

«Якщо темпи потепління останніх десяти років збережуться, це призведе до довгострокового перевищення межі у 1,5°C, встановленої Паризькою кліматичною угодою, ще до 2030 року», — зазначив Стефан Рамсторф.

За його словами, швидкість подальшого нагрівання планети залежатиме від того, наскільки швидко людство зможе скоротити глобальні викиди CO₂ від викопного палива до нуля.

